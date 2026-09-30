El Cabildo tinerfeño tilda de "desactualizada" la estrategia de movilidad sostenible regional, que incluye a Fonsalía

Archivo - El vicepresidente Lope Afonso, y vicepresidente segundo José Miguel Ruano, en rueda de prensa de Consejo de Gobierno Insular - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha informado este miércoles que se personará en el periodo de alegaciones de la Estrategia de Movilidad Sostenible del Gobierno de Canarias, cuyo borrador está en exposición pública, al considerarla "desactualizada", que recupera el proyecto portuario de Fonsalía y el plan insular de 2002.

"Aprobamos una moción por unanimidad en pleno para iniciar una reforma del Plan Insular de Movilidad de Tenerife, y ello supone dilucidar dónde se ubicará ese puerto, que contará con muchas variables, entre ellas la protección ambiental. Desde Coalición Canaria desechamos la variable Fonsalía por su enorme impacto", ha recordado el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano (CC), tras los acuerdos de Consejo de Gobierno insular.

Si bien aún no se ha tomado "una decisión" en torno a dónde estará el puerto de conexión de Tenerife con las islas verdes --ya que se está a la espera de contar más información sobre las diferentes alternativas-- se considera "impreciso" el borrador del proyecto de la Estrategia regional, que recupera el Plan Insular de 2002.

"El plan está viejo, y no responde a la situación actual de la isla de tenerife, a sus retos en movilidad y al crecimiento de su población", ha advertido Ruano, que ha recordado que, pese a la defensa de Coalición Canaria de ampliar el puerto de Los Cristianos, la decisión final sobre la futura conexión marítima dependerá de un previo acuerdo con el actual socio de Gobierno en el Cabildo insular, el PP, partidario de la alternativa de Fonsalía.

Por su parte, el vicepresidente insular, Lope Afonso (PP), ha recordado la posición "clara" mantenida por la formación a la que pertenece en relación a Fonsalía, una alternativa a la que no renunciarán su estudio, así como tampoco a otras propuestas concretas en beneficio del medio, como la reducción del tamaño del puerto.