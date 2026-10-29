Los cabildos avalan la reforma de la Ley del Suelo, con críticas de Gran Canaria por esperar al final de legislatura

El vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, en una Comisión General de Cabildos - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 (EUROPA PRESS)

Los cabildos han planteado este jueves su apoyo a la reforma de la ley de Suelo y la nueva ley de movilidad sostenible con la salvedad del Cabildo de Gran Canaria, que ha remitido un escrito a la comisión general del Parlamento de Canarias mostrando su rechazo por su posible aprobación a pocos meses de disolverse la Cámara.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha comentado que la ley del Suelo es una "herramienta eficaz" pero hay que "adaptarla" porque en los últimos años han aparecido nuevas normativas y se trata de lograr un texto con "mayor certidumbre jurídica" y que sea "más comprensible, claro y sencillo".

En esa línea ha comentado que se reducen a la mitad los plazos de informes y se apuesta por "contener" la expansión de suelo urbanizable.

El consejero ha valorado que la Ley del Suelo ha posibilitado 250 modificaciones de planeamiento municipal y más de una treintena de modificaciones de las herramientas de planificación insular y ahora "las ideas principales" son las prohibición de clasificar nuevos suelos, agilización de licencias y definir mejor la figura del silencio administrativo.

El viceconsejero de Infraestructuras, Francisco González, ha comentado que la nueva ley hace frente a la falta de un sistema que articule los instrumentos de planificación de la movilidad, incidiendo también en el aspecto "ambiental" vinculado a los transportes.

Asimismo ha dicho que hay que "avanzar en la digitalización de los datos de movilidad y mejorar la transparencia y la participación pública" y resaltado el "alto de grado de madurez y aceptación" del texto, que incluye gran participación de los cabildos.

El consejero de Aguas, Educación y Juventud, Sector Primario y Residuos del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma Rodríguez, ha dicho que la reforma de la Ley del Suelo era "necesaria" y los cabildos tienen que "participar" y que se respete la "planificación" de la isla.

Ha dicho, no obstante, que no están de acuerdo con que "grandes proyectos puedan quedar exentos de licencias urbanísticas y puedan ejecutarse pese a disconformidades con el planeamiento", en referencia a proyectos audiovisuales.

Igualmente ha solicitado que se proteja la función agrícola y ganadera frente a la implantación de instalaciones de residuos o de generación de energética. "Fuerteventura no dice no a las renovables, todo lo contrario, dice sí, pero de una manera ordenada, respetando el paisaje y al sector primario", ha indicado.

Sobre la ley de movilidad sostenible ha valorado el proceso participativo y que los cabildos participen en la planificación y se tengan en cuenta las características de cada isla, al tiempo que ha solicitado ser concretos en las fechas de actuación.

El vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ha apoyado la revisión de la Ley del Suelo para corregir dificultades y "simplificar" procedimientos pero ha lamentado que las revisiones de planeamiento se alarguen muchos años y queden "desfasadas".

MÁS COORDINACIÓN EN LOS PROYECTOS DE INTERÉS INSULAR

En cuanto a los proyectos de interés insular ha reconocido su "utilidad" para captar inversiones pero entiende que debe de haber "coordinación" con los ayuntamientos.

Reyes también ha mostrado su apoyo a la ley de movilidad sostenible en Canarias pero no "pensando exclusivamente en las carreteras o en los servicios de transporte" sino también en accesibilidad y cohesión territorial y teniendo en cuenta la idiosincracia de cada isla.

El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha reprochado a la mesa que se acumulen dos puntos en el orden del día si bien ha resaltado que el Gobierno haya iniciado la actualización de la Ley del Suelo, que es una "tarea complicada".

Ha apuntado que los proyectos de interés insular deben ser "estratégicos" para que se desarrolle su tramitación al margen de la planificación insular y abre la puerta a que se puedan dedicar a la construcción de vivienda pública.

Además, no ha compartido la crítica del Cabildo de Gran Canaria ya que si se paraliza la tramitación se habrán perdido dos años de trabajo.

En cuanto a la ley de movilidad sostenible ha solicitado "aclarar mejor" la estructura competencial entre el Gobierno de Canarias y los cabildos.

La portavoz del Grupo Socialista, Nayra Alemán, ha comentado que la reforma de la Ley del Suelo durará para los próximos veinte años y por ello ha pedido a todos los grupos parlamentarios un pacto por "responsabilidad" para que el trabajo se posponga a la próxima legislatura.

Ha instado a "debatir bien" la futura norma y escuchar a todos los agentes afectados para tener un debate "profundo y sereno" y dedicarle "el tiempo que haga falta".