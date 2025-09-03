Los cabildos de Tenerife y La Palma promueven una candidatura conjunta para albergar el Centro Nacional de Vulcanología

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cabildos de Tenerife y La Palma han alcanzando un acuerdo para que ambas islas compartan la sede del Centro Nacional de Vulcanología siguiendo el modelo del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), una vez que el Gobierno central ha abierto el proceso.

Así lo ha adelantado en rueda de prensa la presidenta tinerfeña, Rosa Dávila, quien ha indicado que La Palma se quedaría con la sede administrativa mientras que Tenerife se orientaría más a la labor de investigación aprovechando la "larga trayectoria" de la isla en el seguimiento de la vulcanología, con otros organismos como Involcan, el IGME o el IGN.

"Creemos que conseguimos una candidatura más sólida, nuestra labor es la de colaborar y así lo vamos a trasladar al Gobierno de Canarias para que la candidatura que se presente sea la más sólida y que el centro Nacional de Vulcanología no pueda irse a cualquier otro lugar del territorio nacional, sino que se quede, que esté en Canarias", ha destacado.

Según Dávila, la manera de garantizar el éxito de la candidatura "no es el enfrentamiento ni presentar candidaturas separadas, sino una candidatura conjunta", especialmente tras la erupción del 'Tajogaite' que "ha lastrado" la economía de la isla.

Por eso, ha indicado que Tenerife tiene que "estar al lado" de La Palma para impulsar su desarrollo económico.

"Yendo de la mano es como haremos más país, más territorio, más defensa de Canarias y por eso la importancia de este acuerdo histórico para que el Centro Nacional de Vulcanología se quede en Canarias, no se vaya esa candidatura a ningún otro lugar del territorio y por lo tanto la candidatura de Canarias sea indiscutible y, por lo tanto, mucho más fuerte", ha explicado.