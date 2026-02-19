CaixaBank señala que en Canarias hay posibilidad de generar nuevas industrias pero no en detrimento del turismo

Director de Sostenibilidad de Banca de Empresas de CaixaBank en Canarias, Ignacio Muñoz, durante un encuentro informativo de Europa Press en Canarias - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de Sostenibilidad de Banca de Empresas de CaixaBank en Canarias, Ignacio Muñoz, ha señalado este jueves que en el archipiélago hay posibilidad de generar nuevas industrias o empresas diferentes a las existentes, si bien "no puede ser en detrimento del sector turístico".

"Creo que en Canarias tenemos una posibilidad de generar nuevas industrias o nuevas empresas diferentes a las que ya existen, totalmente de acuerdo que no puede ser en detrimento de otras, no puede ser en detrimento del sector turístico. Creo que tenemos cabida para que haya mucha más innovación", apostilló.

En un encuentro informativo de Europa Press Canarias bajo el título 'Transformación de las Industrias', que también contó con la asistencia de la directora general de Philip Morris Canarias, Anna Quintanilla, y el director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, el director de Sostenibilidad de Banca de Empresas de CaixaBank en el archipiélago indicó que en el caso de la entidad financiera se intenta esta diversificación a través del programa Day One, que es una línea de negocio "específica" para apoyar a startups de nuevos inversores y emprendedores, que entendió "es fundamental".

Sin embargo, en relación con ello, en cuanto al crecimiento empresarial, admitió que "quizás un exceso" de regulación provoca que las empresas "decidan, en un momento dado, no crecer", y esto puede "provocar ese efecto perverso y adverso" de intentar "frenar y no crecer más" cuando "lo natural debería ser que crecieran las empresas, no por decreto, sino porque realmente el mercado lo está pidiendo".

Y es que, añadió, cuanto mayor sea una empresa, "evidentemente mayor rentabilidad va a tener, mayor fortaleza" y esto "va a beneficiar a todo" el sistema.

"MUCHO CAMINO POR REALIZAR" EN SOSTENIBILIDAD

En cuanto al papel que ocupa CaixaBank en la sostenibilidad, expuso que "queda mucho camino por realizar" y, en este marco, la función de la banca está en el asesoramiento y acompañamiento para el desarrollo de acciones sostenibles por parte de las empresas, que lleva aparejado una financiación que "si cumplen determinados criterios en materia de sostenibilidad, va a tener condiciones mucho más ventajosas".

"La sostenibilidad más allá de esa etiqueta, tiene que ser un proceso de transformación y un proceso de mejora del tejido empresarial", apostilló.

INVERSIONES

Por otro lado, en el marco de las inversiones, Muñoz explicó que CaixaBank tiene una división específica de Hotel y Turismo, que es donde se canaliza toda la inversión que se está realizando en el sector, que "es un motor económico innegable", siendo los más beneficiados las regiones que más turismo mueven, entre las que citó Canarias, Baleares, Cataluña y Madrid.

Así, de los más de 4.000 millones de euros de esta división, 437 millones de euros han ido para inversiones en Canarias que se han destinado a reposicionamiento actual de la planta hotelera, adquisición y desarrollo de nuevos proyectos, que dijo son "muy necesarios para mantener actualizada" la planta hotelera, así como la financiación de proyectos de innovación y de implantación de modelos de sostenibilidad, entre otras.

Por último, se refirió al apoyo que se da desde CaixaBank a la internacionalización de empresas canarias, reconociendo que "es cada vez mayor" el volumen de empresas del archipiélago que se han sumado al "carro" para salir de las islas más allá de la Unión Europea, es decir, hacia África y América.