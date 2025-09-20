La calima y las altas temperaturas comenzarán a remitir desde este domingo en las Islas Canarias

MADRID/SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canarias contará este domingo con cielos poco nubosos, salvo por la tarde en las islas de mayor relieve, donde tenderá a nuboso. Por su parte, la calima comenzará a remitir a lo largo del día, aunque será más significativa en la provincia occidental, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, las temperaturas también sufrirán un descenso generalizado, siendo este localmente notable en las islas centrales y en las más orientales. Así, los termómetros oscilarán entre los 29 grados de temperatura máxima en la isla de Gran Canaria y los 21 de mínima en la isla de El Hierro.

Respecto al viento, este soplará de flojo a moderado de componente norte, que girará a moderado del nordeste a partir de la tarde, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sureste al final. En cumbres, el viento soplará moderado del noroeste, que disminuirá a flojo a últimas horas.

EN EL RESTO DEL PAÍS

La entrada de un frente atlántico por el noroeste provocará un fuerte descenso de las temperaturas en casi toda la Península y precipitaciones en el tercio noroeste que podrían ser localmente fuertes en el Pirineo y en el Alto Ebro.

El descenso de las temperaturas será notable en el noroeste e interior peninsular con máximas que bajan entre los cinco y ocho grados, salvo en el Levante e Islas Baleares. No obstante, se espera que solamente cinco capitales de provincia como Sevilla, Valencia, Murcia, Córdoba y Granada que superarán los 32ºC en las horas centrales de sol. El resto, tendrá una temperaturas entre los 25 y 30 grados.

De la misma manera, las mínimas también se reducen este domingo en torno a los tres y cinco grados en toda España. Pocas comunidades superarán los 20ºC de temperatura e incluso en Castilla y León o Galicia veremos temperaturas más cercanas al otoño o al invierno como en Ávila (7ºC), Burgos (4ºC), Palencia (6ºC) y Lugo (8ºC).

Pese a ello, las mínimas no bajarán en el Mediterráneo, Canarias y el Guadalquivir con un termómetro que marcará entre los 17-22ºC en promedio.

Por otro lado, con el paso del frente, se pronostica un oscurecimiento progresivo de los cielos de oeste a este localmente fuertes y persistentes en el Cantábrico y el Pirineo occidental con el paso del día.

En algunas zonas del tercio norte y las montañas del este, los chubascos podrían ir acompañados de tormentas, siendo más intensos en el Alto Ebro, Pirineo occidental y la Ibérica. En Canarias, solo se prevén chubascos ocasionales en las cumbres.

Del lado del viento, éste tendrá componente oeste en las vertientes atlántica y cantábrica, tendiendo a noroeste al final, con intervalos de fuerte en zonas expuestas y de forma más probable en los litorales. En Canarias, se estima un alisio moderado.