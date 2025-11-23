La calima persistirá este lunes en Canarias y pondrá en aviso a las islas orientales y a Tenerife

Con el final de la tarde, la situación tenderá a remitir, según ha precisado la Aemet

SANTA CRUZ DE TENERIFE/ MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La calima volverá a poner en aviso amarillo este lunes a Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Las altas concentraciones de polvo en superficie persistirán en las islas más orientales, y durante la primera mitad del día en ambas islas capitalinas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este fenómeno podría afectar, también a las islas más occidentales. Sin embargo, las altas concentraciones de calima tenderán a remitir con el final de la tarde.

De resto, la jornada se caracterizará por contar con cielos con intervalos nubosos, de nubes medias y altas, sin descartar lluvias ocasionales y dispersas, sobre todo en cumbres de Tenerife.

Respecto a las temperaturas, las mínimas sufrirán de ligeros a moderados ascensos, y las máximas irán en ligero ascenso, siendo más significativo en las islas más occidentales, donde podrá ser moderado al interior. Los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en la isla de Fuerteventura y los 17 de mínimas en El Hierro.

Por su parte, el viento soplará moderado de componente este, con predominio del sureste en las islas más orientales, medianías y cumbres de las restantes, disminuyendo a flojo al final de la mañana.

RESTO DEL PAÍS

Un frente asociado a una borrasca situada sobre el oeste europeo dejará este lunes precipitaciones significativas en la vertiente cantábrica y Galicia, que durante la tarde se irán extendiendo hacia el sur de forma menos intensa, aunque sin descartar con persistencia en zonas de los Sistemas Central e Ibérica norte, pudiendo llegar al final del día a las islas Baleares.

En concreto, se esperan acumulaciones significativas en la vertiente cantábrica y Galicia con precipitaciones que pueden ser puntualmente fuertes en dicha comunidad y zonas del Cantábrico oriental sin descartar alguna tormenta aislada.

Respecto a las temperaturas, las máximas irán en descenso en el extremo norte y en zonas altas de la mitad sur peninsular, mientras que se registrarán ligeros ascensos en el noroeste, litoral mediterráneo y Baleares.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en el noroeste y Pirineos y en ascenso en el resto de la Península, que podrá ser notable en amplias zonas de la meseta Sur y localmente en la fachada mediterránea y Mallorca.