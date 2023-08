La Cámara pide la actualización "urgente" de los equipos de producción eléctrica tras el 'cero' de La Gomera

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, después de la situación de cero energético producida en la isla de La Gomera, ha hecho un llamamiento a la "necesidad urgente" de actualizar los equipos de producción eléctrica de todo el Archipiélago.

Desde la Cámara se manifiesta el apoyo y respaldo a la solicitud anunciada por el Cabildo de La Gomera para modificar la ley 17/2013, que recoge la garantía de suministro en los sistemas eléctricos insulares, y que será trasladada al Parlamento de Canarias y a las Cortes Generales en Madrid.

Así lo ha afirmado el presidente cameral, Santiago Sesé, quien ha lamentado que se mantengan en activo sistemas que en algunos casos cuentan con casi cuatro décadas de antigüedad -cuando su vida útil es poco más de la mitad- y que "todavía hoy no se haya apostado por un modelo energético que contemple energías de transición hacia un sistema de renovables que, en cualquier caso, serviría para modernizar los equipos evitando estos fallos continuados que hemos ido viendo a lo largo de los años y que causan consecuencias tan graves".

Además de los no pocos perjuicios que una situación de cero energético causa a la población general, desde la Cámara también se destacan los daños que se ocasiona en el tejido empresarial, "con bares y restaurantes que no pueden ofrecer sus servicios con normalidad, comercios que no cuentan con iluminación o servicios de cobro, o turistas a los que no solo se les arruinan las vacaciones, sino que también se daña la imagen pública de la Isla".

Desde la Corporación cameral, por tanto, se hace un llamamiento para "crear un frente común y trabajar conjuntamente en un modelo energético canario que sea capaz de dar respuesta a las necesidades del Archipiélago, trazando conjuntamente una hoja de ruta a medio y largo plazo que también respete los principios contemplados en los ODS y la Agenda Canaria 2030", asevera Sesé.