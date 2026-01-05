La Cámara de Santa Cruz de Tenerife valora la estabilización del empleo y aboga por avanzar en productividad

Archivo - El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé - CÁMARA DE COMERCIO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, aseguró este lunes que "el desafío no está solo en crear más empleo, sino en mejorar su calidad y, sobre todo, en avanzar en productividad" tras el cierre del año, que deja algo más de 10.000 parados menos en Canarias.

El presidente subrayó en una nota que "la mejora de la productividad debe convertirse en una prioridad de cara a 2026, vinculada necesariamente al impulso de la formación, la cualificación profesional y la capacitación digital de los trabajadores".

En su opinión, "sólo a través de una apuesta decidida por la formación y la adaptación a los cambios tecnológicos podremos consolidar el empleo, reforzar la competitividad de nuestras empresas y sostener el crecimiento económico en el medio y largo plazo".

Santiago Sesé se detuvo también en los buenos datos anuales del sector de la construcción para usarlo como ejemplo.

"Se trata de un sector que tiene capacidad para seguir generando empleo estable, pero se enfrenta de manera recurrente a la falta de trabajadores", dijo, y añadió que, en opinión de la Cámara, "debe abordarse desde múltiples ámbitos, con especial atención a la FP Dual".