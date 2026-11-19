La directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, el presidente, Santiago Sesé, y el director territorial de Caixabank en Canarias, Manuel Afonso, en la presentación del boletín de coyuntura económica - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Santa Cruz de Tenerife constata un "cambio de ciclo" económico con tendencia hacia la desaceleración y prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) crezca este año ligeramente por encima del 2% y esté por debajo en 2027.

Así lo recoge el 'Boletín de Situación Económica de Canarias' correspondiente al tercer trimestre del año 2026' presentado este jueves por el presidente de la Cámara, Santiago Sesé, el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, y la directora general de la entidad, Lola Pérez.

Sesé ha señalado que Canarias ha vivido un "buen verano", con un crecimiento interanual del 2,5% y también hay perspectivas de tener un invierno turístico similar al del año pasado, que fue "de los mejores" de la historia, pero no ha ocultado el "golpe" que supone el alto precio de los carburantes, que afecta de forma "transversal" a toda la economía.

Ha asumido que la velocidad de crecimiento de la economía "no será la la misma" pero al mismo tiempo ha dicho que "no es mala señal" porque la economía de las islas sigue presentado "fortalezas", aunque con un ciclo que "ha cambiado".

En esa línea ha detallado que el turismo se ha estabilizado en visitantes aunque el gasto turístico ha aumentado, y la tasa e paro está en 10,9%, la más baja desde 2007 y con más de un millón de ocupados, récord de la serie histórica.

Sesé ha apuntado que "el tirón" de la economía canaria se basa en el turismo y el consumo y en ese sentido, el alto precio de los combustibles se convierte en una "amenaza" ya que puede repercutir en alza de los precios de los billetes aéreos y una contracción de viajes en los mercados de origen.

Ha comentado, asimismo, que hay un contexto "distinto" marcado por las elecciones generales y las autonómicas en apenas un semestre y por ello ha apelado a que 2027 no sea un "año perdido" y que los nuevos gobiernos sean "ágiles" en la toma de decisiones.

No en vano, ha indicado que la administración pública es un "freno" para el desarrollo económico y se trata de que sea "facilitadora" de la actividad, por lo que ha reclamado una "reforma" del sector público que permita a las empresas "trabajar y producir".

Ha incidido también en la mejora de la productividad, para lo que hace falta apuntalar las grandes infraestructuras y rebajar el precio de la energía, y en el "problema social" de la vivienda, ya que las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores.

Sesé ha alertado del impacto económico que puede suponer el recorte de los fondos Next Generation y los fondos de cohesión, y que las RUP no tengan acceso directo a los recursos, al tiempo que ha pedido potenciar el REF y la internacionalización de las empresas.

EL CONSUMO TIRA DEL AHORRO

Lola Pérez ha reconocido que se crece "con menos fuerza" y por primera vez en cinco años, por debajo de la media nacional, aunque ha negado que haya "crisis" ya que el sector servicios sigue impulsando la economía.

Como indicadores ha destacado que el comercio cae un 0,5% en el tercer trimestre y la compraventa de viviendas un 30,4% y resaltado el aumento de los precios industriales en un 30,4% en el último año, lo que ha supuesto un "golpe muy duro" para la producción.

Ha avanzado cara al futuro que la licitación pública se ha disparado un 170,8% hasta los 1.186 millones y que el gasto turístico ha aumentado un 47% desde la pandemia cuando los visitantes han crecido un 18%.

Manuel Afonso ha dicho que Canarias presenta una "posición favorable" de cara a 2027 y aunque crecerá menos de un 2%, su economía tiene "fortaleza" pese a un "escenario exigente" de costes tanto para las familias como las empresas.

Ha valorado que el turismo "sigue potente" porque "crece en volumen y rentabilidad" si bien ha admitido la "incertidumbre" que genera el precio de la energía ya que puede "agravar" la inflación y volver a subir los tipos de interés.

En ese sentido ha indicado que se están usando los ahorros para "amortiguar" la subida de los precios y no duda de que si la inflación se modera el próximo año el consumo volverá a incrementarse.

Además ha resaltado que el 60% de las hipotecas de su entidad están al tipo fijo, lo que protege a los clientes, y la tasa de morosidad en "mínimo", con apenas un 1,76%.

Desde la Cámara se confía en que se puedan resolver próximamente los conflictos geopolíticos, especialmente el de Oriente Medio, que afecta al mercado petróleo, y no descartan ver el precio del barril de petróleo a 60 o 70 dólares en los próximos meses.