Una campaña del Cabildo de Tenerife detecta a 262 personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2

Campaña de prevención de la diabetes organizada por el Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La II Campaña Insular para la Prevención de la Diabetes, impulsada por el Cabildo de Tenerife a través de la Consejería Delegada de Educación para la Prevención y organizada por la Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT), ha atendido a un total de 1.325 personas en los 26 municipios de la isla visitados hasta el momento.

De las personas atendidas, 1.041 realizaron el test FINDRISC, una herramienta de evaluación del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Los resultados indican que 262 personas obtuvieron una puntuación igual o superior a 15, lo que supone un riesgo elevado de desarrollar esta enfermedad en los próximos diez años, detalla el Cabildo en una nota.

A las personas que presentan estos resultados se les solicita su consentimiento para trasladar la información a su centro de salud, cuyo equipo sanitario podrá valorar la conveniencia de establecer un seguimiento individualizado.

La campaña continuará durante las próximas semanas en los cinco municipios restantes, hasta completar su recorrido por los 31 municipios de Tenerife.

El consejero delegado de Educación para la Prevención del Cabildo de Tenerife, Juan Acosta, explicó que "la identificación temprana de los factores de riesgo permite que las personas puedan recibir orientación sanitaria y adoptar medidas preventivas antes de que aparezca la enfermedad".

Acosta señaló que "esta campaña facilita el acceso de la población a información sobre la diabetes tipo 2 y permite identificar situaciones que requieren una valoración posterior por parte de los profesionales sanitarios".

Asimismo, destacó la importancia de la coordinación entre las entidades participantes para facilitar la información preventiva y la continuidad asistencial de las personas que presentan factores de riesgo.

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA

La campaña coincide con la celebración, el próximo 14 de noviembre, del 'Día Mundial de la Diabetes', una jornada internacional dedicada a sensibilizar sobre esta enfermedad, sus factores de riesgo y la importancia de su prevención y diagnóstico temprano.

En este contexto, la iniciativa insular desarrolla actividades informativas y de evaluación del riesgo mediante la instalación de carpas en espacios públicos de los diferentes municipios.

En cada punto se ofrece información sobre hábitos saludables y se realiza el test FINDRISC, un cuestionario no invasivo que permite estimar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a partir de diferentes parámetros, entre ellos la edad, el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, la actividad física, la alimentación y los antecedentes familiares.

Cuando la puntuación obtenida es igual o superior a 15, se informa a la persona sobre el resultado y, previo consentimiento, se facilita la posibilidad de que su centro de salud valore la necesidad de seguimiento.

Esta evaluación no constituye un diagnóstico de diabetes, sino una herramienta orientativa para identificar a personas que pueden beneficiarse de una valoración sanitaria.

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA

Los datos registrados hasta el momento reflejan que aproximadamente el 25% de las personas que realizaron el cuestionario presentó un riesgo elevado de desarrollar diabetes tipo 2.

En la primera edición de la campaña, celebrada en 2025 en diez municipios, se atendió a 649 personas y se identificaron 107 con puntuaciones indicativas de riesgo elevado.

En la presente edición, con 26 municipios visitados, se han atendido 1.325 personas y se han identificado 262 con riesgo elevado.

La información obtenida permitirá disponer de datos sobre los factores de riesgo presentes entre las personas participantes, sin que los resultados puedan extrapolarse directamente al conjunto de la población de Tenerife, dado el carácter voluntario de la participación.

Entre los aspectos abordados se encuentran la alimentación, la actividad física, el sobrepeso y la obesidad.

En la primera edición, el 70,86% de las personas evaluadas presentó un índice de masa corporal superior a 25.

COORDINACIÓN SANITARIA

El presidente de la Asociación para la Diabetes de Tenerife, Julián González, explicó que "los resultados muestran la importancia de facilitar a la población herramientas que permitan conocer sus factores de riesgo y acudir a los profesionales sanitarios cuando sea necesario".

González indicó también que "la diabetes tipo 2 puede desarrollarse durante años sin presentar síntomas evidentes, por lo que la información, la evaluación del riesgo y el seguimiento sanitario resultan fundamentales para favorecer su detección temprana".

Igualmente señaló que la colaboración entre las administraciones públicas, las entidades sanitarias y las asociaciones de pacientes facilita el desarrollo de actividades preventivas y la orientación de las personas participantes.