Canalink cierra un contrato por casi 2,4 millones como principal proveedor de Internet en Mauritania

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el CEO de Mattel, Elyes Ben Sassi, firman un contrato para proveer de Internet a Mauritania - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la empresa pública Canalink, ha firmado un contrato estratégico con el operador de telecomunicaciones Mattel, el más importante de Mauritania, que consolida a Canalink y a Tenerife como el principal proveedor de acceso a Internet y servicios de conectividad internacional para el país africano, fortaleciendo así el papel de la isla como nodo clave de comunicaciones en el Atlántico.

Tras el acuerdo, Canalink se convertirá en su principal proveedor de conectividad internacional y de acceso a Internet.

Mattel es el principal operador de Mauritania, y Canalink comenzó a trabajar con la compañía en 2017, con una capacidad muy reducida.

Tras una serie de renovaciones, en 2024 se firmó un contrato por 50 Gb, que este año se ha ampliado a 100 Gb, duplicando el servicio ofrecido.

Para la presidenta Rosa Dávila, "esta firma refuerza una vez más el intenso trabajo que se está haciendo por parte del Cabildo para diversificar la economía de la isla, dentro de la estrategia de innovación en la que empresas se asientan en Tenerife para desarrollarse".

El CEO de Mattel, Elyes Ben Sassi, además de la firma de este contrato, ha visitado las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y otros centros tecnológicos.

El consejero delegado de Canalink, Rubén Molowny, destacó que la ampliación de este acuerdo es fruto de una relación de colaboración que se mantiene con Mattel desde 2017.

"Juntos hemos logrado ampliar de forma sostenida la capacidad y fiabilidad de la conectividad entre África y Europa, consolidando a Tenerife como un punto clave en las comunicaciones internacionales", subrayó.

Este acuerdo representa un hito de gran relevancia para Tenerife, ya que consolida su papel como punto neurálgico de conectividad internacional y amplía la capacidad de transmisión de datos entre África y Europa, recoge una nota del Cabildo.

Así, lejos de situar un nodo de Internet en Mauritania, el proyecto convierte a Tenerife en el centro operativo de alta capacidad y fiabilidad que canaliza las comunicaciones del país mauritano hacia el resto del mundo.

Con esta alianza, Canalink refuerza su liderazgo como operador de referencia en el ámbito atlántico, impulsando la expansión de infraestructuras digitales y la proyección internacional de Canarias como territorio estratégico para el desarrollo tecnológico, la cooperación intercontinental y la transformación digital sostenible.

El contrato, por un importe de 780.000 euros anuales durante tres años, suma casi 2,4 millones de euros.