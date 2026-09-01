'Canarias, 1500 km de Costa' cifra en 45 las muertes por ahogamiento hasta agosto, seis más que el pasado año

Menores en una playa de Canarias - CEDIDO POR 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Canarias, 1500 km de Costa' ha cifrado en 45 las personas perdieron la vida ahogadas en el archipiélago de enero a agosto del presente año 2026 lo que supone un seis más que el mismo periodo del año anterior (39) y un 15% más.

Según los datos elaborados por la asociación para la prevención de accidentes acuáticos, entre ellos hubo seis menores que murieron ahogados en Canarias, la cifra más alta que ha contabilizado en los últimos once años.

En estos ocho meses, se contabilizaron un total de 156 personas que sufrieron algún tipo de percance en nuestras costas e instalaciones acuáticas: 45 fallecidos; 13 afectados en estado crítico; 26 graves; 22 moderados; 23 leves y 27 rescates. La media mensual de ahogamientos mortales se mantiene en 6 personas.

Durante 2026, el 47% de las personas que murieron ahogadas (21) así como el 37% de las víctimas totales (57), se vieron inmersas en situaciones de riesgo en zonas de costa durante prealertas y alertas activadas por el Gobierno de Canarias por fenómenos costeros adversos.

Sólo en mes de agosto concluyó con 27 afectados en accidentes acuáticos registrados, entre ellos seis fallecidos, un asistido en estado crítico, nueve heridos graves, tres de carácter moderado, cuatro leves y cuatro rescatados indemnes.

Asimismo, el octavo mes del año registró siete incidentes en entornos acuáticos del archipiélago con menores de entre 3 y 17 años involucrados: 6 resultaron heridos graves y 1 fue rescatado sin daños. En total, 27 menores resultaron afectados por accidentes en el agua. Sumado a los óbitos: (11) graves; (4) moderados; (2) leves y (4) indemnes.

Por su parte, el 69% de los fallecidos por ahogamiento de enero a agosto en las islas fueron varones (31) y el 31% mujeres (14); mientras que el 60% de las muertes correspondió a bañistas (27 personas).

Por islas, Tenerife continúa a la cabeza en el conteo de muertes por sumersión (18). Fuerteventura le sigue con (10); Gran Canaria, (8); El Hierro y Lanzarote (3 c/u); La Gomera (2); y La Palma (1).

Una vez más, fueron las playas los entornos de siniestralidad acuática más comunes en Canarias, concentrando el 62% de los casos. El 22% de estos ocurrió en puertos y zonas de costa; el 8%, en piscinas, como también en piscinas naturales (8%).