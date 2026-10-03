'Canarias, 1500 Km De Costa' Lleva Al Congreso Internacional Bandera Azul De Huelva La Prevención Y Seguridad Acuática - CANARIAS 1500KM DE COSTA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El experto en prevención de ahogamientos, Sebastián Quintana, presidente de la Asociación 'Canarias, 1500 Km de Costa', participó en el "III Congreso Internacional Bandera Azul: Sostenibilidad, Salud y Seguridad" (CIBASSS-2026) celebrado durante tres días (30 sep - 2 oct) en el Hotel Puerto Antilla de Islantilla (Huelva).

En su intervención en la sección 'Un café con', Quintana desveló de dónde nace el proyecto 'Canarias, 1500 Km de Costa', que ya cumple casi doce años de existencia dedicado a "la prevención, la concienciación, educación e información de todo lo que es la cultura de la seguridad acuática", según detalla la Asociación en una nota.

El divulgador sorprendió a los presentes al detallar el origen de la creación de esta entidad, producto del ahogamiento que sufrió en su infancia en una piscina natural en el norte de Gran Canaria: "Aún no sabía nadar y estuve a punto de morir ahogado. De forma milagrosa, lograron revertir la parada cardio-respiratoria".

CULTURA DE PREVENCIÓN

Quintana dió a conocer que ha podido impartir charlas, conferencias y ponencias en distintos países del mundo, sumando en torno a 28.000 personas que se han iniciado en la cultura de la prevención y la seguridad acuática.

"Al igual que los incendios se apagan en invierno, los ahogamientos se previenen en tierra, no en el agua" remarcó el presidente de la Asociación, que insistió en la necesidad de que "los Estados aprueben normativas de ámbito nacional e implementen campañas de prevención", ya que "existe un incremento importante de estos sucesos".

"En España mueren al año 500 personas ahogadas, una cifra que crece ejercicio tras ejercicio", añadió.

Quintana relató que "gran parte de estos accidentes que acaban con resultado de muerte vienen dados por el analfabetismo' en la materia, es decir, por la ausencia de una mínima cultura de la prevención y la seguridad.

POR "RIGOR Y PEDAGOGÍA"

Por otra parte, Quintana reiteró que la Asociación creada por él "no es un proyecto periodístico, sino una cruzada de vida basada en el rigor, la ciencia y la pedagogía".

El encuentro internacional, organizado por ADEAC Bandera Azul España, presidido por José Palacios, uno de los referentes mundiales en la investigación y análisis del fenómeno del ahogamiento, contó con la destacada intervención de expertos internacionales en materia de seguridad acuática, como el propio Palacios.

Además, incluyó en su programa talleres prácticos en playa centrados en la accesibilidad universal, las actividades de educación ambiental y las técnicas de primeros auxilios más frecuentes en zonas de baño, así como la presentación de proyectos financiados con fondos europeos NextGenerationEU.