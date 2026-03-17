Canarias activa la alerta por oleaje y viento ante el paso de la borrasca 'Therese'

Reunión del Plateca para abordar el paso de la borrasca 'Therese' por Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), ha declarado la alerta por fenómenos costeros en toda Canarias, la alerta por viento en la provincia occidental y Gran Canaria, y prealerta en Lanzarote y Fuerteventura ante el paso de la borrasca 'Therese' por el archipiélago.

A esto se suma la prealerta por lluvias y la prealerta por tormentas en todas las islas.

La borrasca, que se ha originado al oeste de Canarias, empezará a notarse en las islas desde este miércoles con viento intenso de componente oeste y rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, más un temporal marítimo significativo, de mar combinada con olas de más de cuatro metros y precipitaciones en general moderadas en todas las islas, pudiendo ser localmente persistentes en vertientes norte y oeste.

La previsión apunta a una profundización e intensificación a medida que se acerque a las islas que cruzará de oeste a este, señala el Gobierno canario en una nota.

El mal estado del mar previsto generará en algunas zonas de las islas riesgo de inundación costera por saltos de oleaje a zonas de baño, paseos marítimos y carreteras, y riesgo de inundaciones pluviales por el paso de un frente frío asociado a la borrasca.

De hecho, apunta el Ejecutivo, existe riesgo de inundaciones locales urbanas, y por crecimiento súbito de barrancos y pequeños cauces.

Por ello, también se declara la prealerta por riesgo de inundaciones pluviales y costeras, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (PEINCA).

De cara al fin de semana, las predicciones meteorológicas apuntan a una continuación de la inestabilidad al permanecer 'Therese' estacionaria al noroeste de Canarias, con chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes en vertientes sur y oeste de las islas de mayor relieve.

También se espera que continúen las rachas de viento del oeste muy fuertes en zonas expuestas, además del temporal marítimo.

Esta situación de tiempo adverso podría persistir durante el resto del fin de semana.

Por ello, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene una monitorización de la evolución del temporal y se tomarán las medidas que sean necesarias.

RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN

Ante la meteorología adversa prevista, el Gobierno de Canarias recuerda a la población la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección para evitar situaciones de riesgo y accidentes.

En previsión de las rachas de viento, resulta importante retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y otros objetos que puedan caer a la calle.

También se aconseja no acercarse a edificaciones en construcción o en mal estado, así como a andamios, grúas, letreros luminosos, vallas publicitarias o cualquier otro elemento que pueda ser arrastrado por el viento.

Respecto al empeoramiento del estado del mar, no se debe permanecer en lugares cercanos al mar, como muelles y escolleras, para evitar un golpe o arrastre por el oleaje y conviene aplazar cualquier actividad náutica o práctica deportiva en el litoral, como la pesca.

Por seguridad, se debe respetar la señalización en las zonas de costa y atender las indicaciones del personal de los servicios de salvamento en playas, así como de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Una vez comiencen las precipitaciones, se recomienda evitar los desplazamientos por carretera y, en el caso de que sea imprescindible, se debe transitar preferentemente por vías principales y extremar las precauciones, prestando especial atención a la altura del agua, moderando la velocidad y vigilando los frenos.

En el caso de tormentas, es conveniente cerrar puertas y ventanas ya que las corrientes de aire pueden atraer a los rayos.

En estas situaciones, también es importante alejarse de torres, vallas o cualquier otra estructura metálica y no refugiarse bajo los árboles, en otros consejos.

En cualquier caso, ante una situación de emergencia, es de vital importancia alertar inmediatamente al 112 para solicitar ayuda, resaltan desde el Ejecutivo.