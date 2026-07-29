Canarias activa este jueves la alerta por incendios forestales y altas temperaturas

Archivo - Un surfista pasea por la playa en Las Palmas de Gran Canaria - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible y en aplicación del Decreto 60/2014 de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma canaria (INFOCA), declara la situación de alerta a partir de las 11.00 horas de este jueves, 30 de julio.

Esta alerta afectará, según ha informado la Dirección general de Emergencias en un comunicado, a las islas de El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y en Gran Canaria a partir de la cota 400.

Asimismo, ateniendo a la información disponible y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), se ha activado la alerta por altas temperaturas en el conjunto del archipiélago a partir de las 11.00 horas del 30 de julio.

Señalan que la activación de las alertas se realiza ante el episodio de altas temperaturas con varios días de duración, con inicio previsto este miércoles, 29 de julio, y una incidencia inicialmente mayor en las islas orientales, especialmente en Gran Canaria.

Asimismo se prevé que la situación se intensifique y extienda progresivamente al resto del archipiélago a partir del viernes, 31 de juli, así como durante este fin de semana.

Los modelos meteorológicos analizados muestran una evolución consistente hacia la entrada de una masa de aire cálido y seco de origen africano, esperando temperaturas máximas iguales o superiores a 34ºC en zonas de interior y medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria, donde podrían alcanzarse puntualmente valores próximos a 38ºC al inicio del fin de semana.

También se prevén temperaturas de hasta 33ºC en zonas del interior de Fuerteventura, así como de entre 32 y 33ºC en sectores del interior de Tenerife, sin descartar que el episodio se extienda posteriormente a otras islas.

Además este episodio vendrá acompañado de una inversión térmica baja, situada inicialmente alrededor de los 400 metros en Gran Canaria y entre los 500 y 700 metros en las islas occidentales, con tendencia a descender progresivamente. De esta forma, la situación favorecerá un ambiente cálido y seco en medianías, así como en zonas altas.

La entrada de aire africano podrá ir acompañada de calima débil, principalmente en las islas orientales, sin que inicialmente se prevean concentraciones significativas de polvo en superficie. Esta configuración favorecerá el establecimiento de una masa de aire cálido y seco sobre las medianías y zonas forestales, con humedades relativas inferiores al 30% por encima de la inversión.

A todo ello se suma que predominará el viento del nordeste (alisio) de intensidad moderada, con intervalos localmente fuertes y aceleraciones en zonas expuestas y canales interinsulares, si bien por el momento no se prevé un episodio generalizado de viento fuerte, este parámetro continuará siendo objeto de seguimiento por su posible incidencia en la propagación de incendios forestales.

También se prevé una ligera intrusión de calima, principalmente sobre las islas orientales, sin alcanzar concentraciones significativas que supongan un factor determinante en la evolución del episodio.

Así se indica que los distintos productos meteorológicos analizados muestran una evolución coherente hacia un incremento progresivo del riesgo de incendio forestal durante los próximos días, especialmente entre el viernes y el sábado, cuando el episodio tenderá a generalizarse al resto del archipiélago.

Finalmente señalan que esta situación será objeto de seguimiento permanente, pudiendo actualizarse el ámbito territorial de la Alerta INFOCA en función de la evolución de las predicciones meteorológicas y de los índices de riesgo de AEMET y del Gobierno de Canarias.