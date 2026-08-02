Canarias activa la situación de prealerta por vientos que podrían alcanzar 80 km/h este domingo

Prealerta de viento en Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha activado la situación de prealerta por viento en el archipiélago a partir de las 15.00 horas de este domingo, 2 de agosto, ya que se podrían registrar rachas de hasta 80 km/h.

Esta decisión, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa, se adopta atendiendo a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, así como en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La prealerta se activa en toda Canarias, ya que se podrían alcanzar rachas máximas de 80 kilómetros/hora, si bien afectará principalmente a las vertientes sureste y oeste desde costas a medianías.

En Lanzarote y Fuerteventura el viento será moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el interior y sur de la isla, sin descartar rachas muy fuertes a partir de la tarde; mientras que en Gran Canaria habrá viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en vertientes del sureste y oeste a partir de la tarde. En cumbres, el viento será del este moderado.

Respecto a Tenerife el viento será moderado del nordeste, fuerte durante la segunda mitad del día en el extremo oeste y litoral sureste, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte a últimas horas. En cumbres, el viento será del este de flojo a moderado.

Por su parte, en La Gomera se espera viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes a partir de la tarde en vertientes sureste y oeste; mientras que en el Hierro y La Palma habrá viento moderado del noreste, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en zonas bajas del sureste y extremo oeste, sin descartar rachas muy fuertes al final del día.