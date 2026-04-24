Canarias aprueba un plan presupuestario prudente hasta 2029 ante la incertidumbre estatal

Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el período 2027-2029.

El plan integra las previsiones de ingresos y gastos presupuestarios para este trienio, así como los ajustes de contabilidad nacional, de acuerdo con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, tal y como prevé la LOEPSE.

De esta forma, el Gobierno de Canarias da cumplimiento a la obligación de elaborar en el primer cuatrimestre del año los escenarios presupuestarios plurianuales para los tres ejercicios siguientes, sobre los que se enmarcará la elaboración de sus presupuestos anuales.

El plan viene a reforzar el compromiso del Ejecutivo con las finanzas públicas al garantizar una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y de deuda pública fijados por el Ministerio de Hacienda para el conjunto de las administraciones públicas españolas.

Como punto de partida, es necesario conocer los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública así como el límite de gasto no financiero del presupuesto estatal.

Sin embargo, en el caso de España, el reiterado rechazo de la senda de estabilidad por parte del Congreso de los Diputados y la ausencia de presupuestos generales del Estado, vuelven a dibujar un escenario de "incertidumbre", similar al de estos años anteriores, ha comentado en rueda de prensa el portavoz, Alfonso Cabello.

En concreto, tanto en noviembre como diciembre de 2025, el Consejo de Ministros fijó el objetivo de estabilidad en el -0,1% para las comunidades autónomas, pero en ambas ocasiones, fue rechazado por el congreso.

Además, el Plan Fiscal y Estructural a medio plazo del Reino de España tampoco concreta objetivos para las comunidades autónomas, por lo que se ha optado --en un ejercicio de responsabilidad-- por plantear un escenario de equilibrio presupuestario para cada una de las anualidades del plan presupuestario 2027-2029, es decir 0% del PIB regional para los próximos tres años.

Sobre la capacidad o necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional queda establecida en 2.279 millones para el año 2027; 1.737 millones para 2028, y 2.894 millones en 2029.

Asimismo, el plan establece una senda de crecimiento medio del gasto primario neto del 3,4% para el período 2025-2028 del 3,4%, y del 3% para el período extendido hasta 2031.

Además, proyecta una reducción de la deuda pública, que pasa del 102,5% del PIB en 2024 al 98,4% en 2027, con el objetivo de situarse en torno al 90% en 2031.

Sin embargo, su aplicación a nivel interno, y en particular a las comunidades autónomas, aún se encuentra pendiente de concreción, lo que ya generó incertidumbre en el proceso de elaboración de los presupuestos autonómicos para el ejercicio 2026.

A esto se suma el hecho de que España todavía no ha traspuesto el nuevo marco fiscal europeo a su ordenamiento jurídico, a pesar de estar aprobado desde noviembre de 2024.

En cuanto a la regla de gasto, el plan se ha efectuado teniendo en cuenta la tasa de referencia nominal de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo.

El Informe de Situación de la Economía Española 2025 prevé una tasa de referencia del 3,5% en el ejercicio 2026, el 3,4% en 2027 y el 3,2% en 2028. Además, se considera para 2029 la misma que para 2028.

Como base de la elaboración del plan presupuestario a medio plazo 2026-2028 de Canarias y, fundamentalmente, para la elaboración de las previsiones de ingresos por tributos propios y cedidos, se han tomado como base los datos macroeconómicos elaborados por la viceconsejería de Economía e Internacionalización de la consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos.

VARIACIONES DEL PIB

Estos datos establecen en su escenario central los siguientes porcentajes de variaciones del PIB nominal: 5,1% en 2026; 2,2% en 2027; 2,7% en 2028, y el 2,6% de tasa variación anual para el año 2029.

En síntesis, ha detallado Cabello, la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea ha elaborado el plan presupuestario a medio plazo en consonancia con los PGCAC de 2026 y de acuerdo con los objetivos de sostenibilidad financiera.

De esta manera, se preserva el equilibrio en términos estructurales de forma consistente con el principio de estabilidad presupuestaria, sin recurrir a la parte del saldo presupuestario que se estime cíclica ni tampoco a ingresos de carácter no recurrente, para financiar mayores gastos o reducciones de ingresos.

Tal y como se establece en la ley de Hacienda Pública de Canarias, tanto los escenarios presupuestarios plurianuales, como los programas de actuación plurianual se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias en el mes siguiente a su aprobación.