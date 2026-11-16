Canarias autoriza dos grados universitarios y cinco másteres de la Universidad Tecnológica

Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este lunes, a propuesta de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, la implantación de siete nuevas titulaciones oficiales, concretamente dos grados y cinco másteres universitarios de la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (TECH).

Los grados autorizados son Pedagogía y Diseño Multimedia y Artes Digitales.

En posgrado, las nuevas enseñanzas comprenden los másteres universitarios en Inteligencia Artificial, Inteligencia de Negocio, Dirección de Centros Educativos, Creación de Guiones Audiovisuales y Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Los siete títulos cuentan con la evaluación favorable de sus planes de estudios por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) y con la verificación positiva del Consejo de Universidades.

Asimismo, disponen de informes favorables sobre su necesidad y viabilidad académica y social.

La aprobación de los decretos permite a la universidad incorporar estas enseñanzas a su oferta de titulaciones oficiales, tras superar las evaluaciones exigidas.

Su implantación no supone coste para la administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.