Canarias celebra cubrir "casi al 90%" el déficit en suministro eléctrico tras respaldo estatal a medidas extraordinarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha valorado este viernes de manera "positiva" la ampliación estatal del respaldo económico a las medidas extraordinarias de las islas para garantizar su suministro eléctrico en Canarias. En concreto, la orden ministerial reconoce los costes asociados a 137,8 megavatios (MW) de potencia gestionable adicional en respuesta a una necesidad operativa identificada en Gran Canaria, mientras mantiene las potencias reconocidas en Tenerife (71,6 MW) y Fuerteventura (32,8 MW).

"Agradecemos el esfuerzo que está haciendo el Ministerio por atender las solicitudes que hacemos desde Canarias. En la primera fase cubríamos casi el 50% del déficit y, ahora se anuncia una segunda fase en donde casi llegamos al 90% del el déficit. Quedaría por cubrir en torno a 15 megavatios en Fuerteventura y casi que 8 en Tenerife. Por lo tanto, lo valoramos de manera positiva", ha señalado el consejero en declaraciones ofrecidas a Europa Press, en donde ha estimado esta inversión, entre la primera y la segunda fase, "en más de 300 millones de euros".

Ha avanzado, además, que con el Ejecutivo central se trabajará en una tercera fase para acercarse "lo máximo" al 100% del déficit de generación que existe. "Al cerrar esta segunda fase también estamos poniendo propuestas sobre la mesa para una tercera fase, que vendría a cubrir básicamente los 15 megavatios que quedan restantes en la isla de Fuerteventura", ha puntualizado el responsable del departamento autonómico.

Asimismo, preguntado por cuándo se ejecutarán estas medidas extraordinarias que ahora se cubren, ha precisado que muchas de las vinculadas a la primera fase serán "una realidad" antes de finalizar el año, mientras la de la segunda fase llegarán en el próximo ejercicio, en 2026.

Zapata ha insistido en el carácter de estas medidas extraordinarias, que son "temporales y puntuales", con una duración de tres años y que solo se pondrán en marcha en caso de necesidad. Así, ha dicho, se trata de acciones que "se desmantelarán" una vez se pueda cubrir ese déficit a través del Concurso de Renovación Ordinario de centrales térmicas, que, según el Estado, podría estar adjudicado antes de final de año.

En definitiva, el Ejecutivo ha celebrado este nuevo respaldo del Estado a sus peticiones en materia de suministro eléctrico. En ese sentido, Zapata ha recordado que las medidas que ahora involucra se sucedieron ante el déficit de generación que Red Eléctrica notificó en 2021: "Es una pena que se perdieran dos años, entre 2021 y 2023, sin hacerse absolutamente nada, y que hayamos tenido que empezar de cero con esto".