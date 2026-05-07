Canarias celebra su primer Día de la Memoria Histórica en Fuencaliente, en la isla de La Palma

Acto del Día de la Memoria Histórica de Canarias en La Palma - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Fuencaliente, en La Palma, ha acogido este jueves la celebración del Primer Día de la Memoria Histórica de Canarias. La fecha marca el aniversario de la primera exhumación judicial de represaliados de la Guerra Civil y el franquismo en España, que tuvo lugar el 7 de mayo de 1994 en el Pino del Consuelo, en Fuencaliente.

El acto tuvo lugar en el Centro de Visitantes del Volcán de San Antonio, presidido por la consejera de Presidencia del Gobierno, Nieves Lady Barreto, con la compañía del alcalde del municipio, Gregorio Alonso; el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, y el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez.

"Era importante para nosotros celebrar aquí, en este pueblo, tan cerca del origen de todo, la primera edición del Día de la Memoria Histórica de Canarias y hacerlo junto a las familias, las verdaderas protagonistas, las que, con sus propias manos, con sus propios medios, iniciaron esa búsqueda por la que llevaban décadas esperando, cargando con el silencio y la pena", ha añadido la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto.

"El mayor deber de las administraciones es reparar el dolor y aliviar la pena de las familias que fueron señaladas, que no pudieron soltar sus lágrimas, que se tragaron las palabras y tuvieron que bajar la cabeza. Este es un acto de justicia con ellos", ha señalado.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha recordado cómo La Palma supo ser pionera en el trabajo de devolver la dignidad a quienes les fue arrebatada, recordando que "el trabajo de recuperación que hoy vemos consolidado no empezó de la nada".

"Aquel impulso abrió una senda que nos ha permitido, con el paso de los años, seguir dando sepultura digna a quienes fallecieron en cunetas, barrancos o fueron sepultados en el silencio de nuestros montes", ha añadido Rodríguez que puntualiza que la labor "no se ha hecho por revancha, sino por una profunda convicción de que ninguna familia merece tener a sus seres queridos en paradero desconocido".

Por su parte, Gregorio Alonso, alcalde del municipio, ha destacado el esfuerzo de Fuencaliente por recuperar a los desaparecidos y el trabajo que se ha hecho desde varias administraciones para convertir el Pino del Consuelo en un monumento a la memoria.

El acto transcurrido este jueves es el primero de esta naturaleza que se celebra en Canarias, al quedar el 7 de mayo constituido como Día de la Memoria Histórica de Canarias a propuesta de la Comisión Técnica de Memoria Histórica y refrendado por la Ley 9/2025.

RECONOCIMIENTO

En este primer Día de la Memoria Histórica de Canarias también recibieron reconocimiento las tres asociaciones memorialistas de las islas --Asociación para la Memoria Histórica de Arucas, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de La Palma--, por su compromiso con la memoria, el reconocimiento y la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, tal y como ha destacado el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez.

Recibieron también reconocimiento los representantes de la familia Rodríguez Betancort, la ex presidenta del Cabildo de La Palma, Guadalupe González Taño; la abogada María Victoria Hernández y la periodista Magaly Cáceres, como representante de los medios de comunicación.