Canarias cierra el verano con 12 personas fallecidas por ahogamiento, un 20% menos

Una persona en apuros en el mar - PLATAFORMA 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canarias cerró los dos meses de verano con un total de 12 personas fallecidas por ahogamiento en playas e instalaciones acuáticas de Canarias, un 20% menos que el verano pasado (15), según datos recopilados por la plataforma 'Canarias, 1500 Km de Costa'.

En el mismo período del año 2023 fueron 11 los bañistas que perdieron la vida, en 2022, 12, en 2021, nueve y en 2020 otros 12.

Asimismo, y con una media mensual de cinco fallecidos en lo que va de año (enero-agosto), el mes de julio concluyó con tres muertes por ahogamiento, mientras que agosto con nueve, siendo el mes de mayor mortalidad en estos ocho meses.

Por islas, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote contabilizaron tres muertes; Gran Canaria, dos y El Hierro, 1.

En total, 50 personas sufrieron accidentes en playas, piscinas y charcones durante el verano del presente ejercicio y además de los óbitos, cuatro bañistas fueron asistidos tras ser sacados del mar en estado crítico y 11 resultaron heridos de gravedad, lo que bate el récord en el número total de afectados de estas consideraciones en los últimos 5 años.

De igual forma, se suman 20 de carácter moderado y tres leves, recoge una nota de la plataforma.

Por su parte, solo en estos dos meses de verano un total de 8 menores de edad fueron víctimas de accidentes en diferentes espacios acuáticos del archipiélago, con un fallecido, tres heridos graves y cuatro moderados.

Por islas, Tenerife y Fuerteventura registraron tres víctimas menores de 18 años y Gran Canaria, dos.

Por entornos, cuatro menores protagonizaron accidentes ocurridos en piscinas, dos en playas y dos más en piscinas naturales.

La plataforma señala que las negligencias cuestan la vida al 90% de los niños que sufren un accidente en el agua, "producto de una falta de atención y vigilancia de los adultos a su cargo".

