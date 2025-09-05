Canarias cifra en 67 los menores asilados que han salido de las islas y critica la "solidaridad de boquilla"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha cifrado este viernes en 67 el número de menores migrantes solicitantes de asilo que han salido de las islas cuando hay algo más de 1.000 por lo que ha instado al Gobierno central a "cumplir la ley" ya que el archipiélago sigue con "hacinamiento" y en "emergencia migratoria".

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha criticado la "solidaridad de boquilla" que se practica con la gestión de la inmigración y ha admitido que le preocupa "muchísimo" que empiece a dar la impresión de que el Gobierno central espera a que muchos de los menores cumplan 18 años sin que se les hayan reconocido sus derechos.

"Salen del sistema y salen sin la documentación necesaria, se está vulnerando el derecho de esos menores y quien tiene la responsabilidad total y absoluta de dar respuesta a esos menores es el Gobierno del Estado y no lo está haciendo", ha comentado.

Cabello no ha querido entrar "a qué comunidad autónoma va y quién va a dónde" cuando hay en Canarias aún hay 5.000 menores migrantes no acompañados y entiende que "no hay voluntad de nadie" de cumplir la ley y con Canarias.