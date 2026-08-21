Canarias contabiliza 11.504 accidentes laborales en los primeros seis meses de 2026, 482 casos menos que en 2025

La consejera de Empleo y Turismo, Jéssica de León, y el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez - CONSEJERÍA DE TURISMO Y EMPLEO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha reducido la siniestralidad laboral en 482 casos durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, registrando un total de 11.504 accidentes laborales en lo que va de año, según los últimos datos sobre accidentalidad de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias.

Asimismo, el balance entre enero y junio arrojó un total de 11.447 accidentes leves, 53 graves y muy graves y 4 mortales, según ha informado la Consejería este viernes en una nota de prensa.

En concreto, se registraron 430 casos leves menos, hubo una importante caída en los accidentes graves y muy graves, con 41 casos menos, y se produjo un descenso de los mortales, con 11 fallecimientos menos en comparación con los datos referidos al primer semestre de 2025.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno canario, Jéssica de León, ha valorado positivamente la evolución de los datos, aunque se ha mostrado cauta, incidiendo en la necesidad de seguir incrementando las herramientas de prevención. "Los datos demuestran que las medidas preventivas y el compromiso de empresas y trabajadores están dando sus frutos, pero no cabe ni la complacencia ni el conformismo cuando hablamos de la salud y la vida de las personas".

"Cada accidente laboral es un suceso evitable, por lo que desde la Consejería nos hemos marcado como objetivo redoblar los esfuerzos en inspección, concienciación y formación para lograr que estas cifras sigan descendiendo", ha afirmado de León.

En la misma línea se ha mostrado el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, quien ha detallado que, "aunque la bajada de once fallecidos y el descenso del índice de incidencia indican que estamos en la senda correcta", la meta es "el riesgo cero".

"Desde la Dirección General de Trabajo continuamos reforzando la tutorización técnica, la vigilancia de las condiciones de seguridad en el puesto de trabajo y la colaboración con los agentes sociales para consolidar este descenso en cada eslabón de la configuración laboral", ha señalado Rodríguez.

POR SECTORES

Por sectores económicos, el descenso fue generalizado en todos ellos durante la primera mitad del año. En la Construcción, donde mayor bajada se produjo, fue de un 13,93%; en el sector primario, la accidentalidad laboral experimentó una caída del 13,03%; en el sector servicios, el descenso fue de un 12,98%; y en el industrial, de un 8,71%.

En relación con el índice de incidencia, entre enero y junio de este año se situó en 1.202,28 accidentes por cada 100.000 trabajadores afiliados con contingencias profesionales cubiertas. Esto supondría una mejoría del 6,71% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Resalta la Consejería que esta evolución positiva del primer semestre mantendría la tendencia iniciada en los ejercicios anteriores, en los que el índice de incidencia consolidó descensos del 4,55% en 2024 y del 4,94% en 2025. Además, corrigiría el pequeño repunte de siniestros graves y mortales producidos el pasado año, que en gran parte fueron motivados por patologías no traumáticas, como los casos de infarto de miocardio.

No obstante, a pesar de este leve aumento registrado durante el año pasado, Canarias se situó en 2025 como la quinta comunidad autónoma de España con menor incidencia en accidentes mortales en el trabajo.