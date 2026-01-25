Canarias continúa este domingo en situación de alerta por fenómenos costeros, con olas de hasta cinco metros

Archivo - El paseo marítimo de una playa de Fuerteventura con oleaje, a 27 de diciembre de 2022, en Fuerteventura, Las Palmas, Islas Canarias (España). - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El archipiélago canario se mantiene este domingo en situación de alerta por fenómenos costeros, con olas que podrán alcanzar o superar los 5 metros de altura en algunos puntos de las islas, según ha informado esta semana el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

Esta decisión se activó desde ayer sábado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, la previsión indicó un mal estado del mar, con mar combinada del noroeste que probablemente alcanzará los 4-5 metros. EnLanzarote y Fuerteventura probablemente superarán los 5 metros.

El periodo del mar de fondo tendrá periodos largos de más de 12 segundos, y el coeficiente de marea será alto. Este episodio afecta especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y nordeste de las Islas, así como a los canales entre islas.

Asimismo, el departamento regional ha indicado que, este domingo, el intenso oleaje sigue especialmente en las costas abiertas al oeste, norte y nordeste de las islas. Por ello, se pide a la población evitar zonas como muelles y espigones donde rompan las olas, aunque el mar pueda verse en calma de repente.