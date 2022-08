Canarias cree que Ayuso se ha quedado "sin credibilidad" y pide "aportaciones constructivas" para ahorrar energía

ARRECIFE (LANZAROTE), 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha considerado este lunes que su homóloga en la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha quedado "sin credibilidad" tras anunciar su gobierno un recurso de inconstitucionalidad al real decreto del plan energético del Gobierno de España.

"La señora Ayuso se ha contradicho a sí misma, ha sido la mejor oposición a sí misma. Dice que Madrid no se apaga... si no apagamos nosotros nuestros comercios, si no apagamos nosotros la iluminación que es sobrante en horas diversa, si no hacemos un ahorro energético vamos a tener dificultades en invierno y nosotros somos dependientes lamentablemente del consumo de la energía fósil", ha apuntillado Torres tras ser cuestionado por el recurso que ha anunciado Madrid.

A preguntas durante una rueda de prensa en la que ha realizado una valoración del curso político en Canarias, el presidente autonómico ha señalado que es "importante" que ante esas medidas de ahorro energético del Gobierno central se ponga en valor los 700 millones de euros que el Ejecutivo español aporta a los dos archipiélagos y de los que para Canarias irán 460 millones de euros para energía fotovoltaica.

Sin embargo, ha lamentado que la "demagogia es lo que sobre en política", ya que subrayó que hay que ser "consciente de que hay un problema energético de envergadura, que la invasión de Ucrania y la circunstancias del gas están afectando a Europa".

A modo de ejemplo de cómo el problema en un país puede afectar al resto de Europa, expuso que si Alemania no es suministrada en gas para los próximos meses tiene un problema que pagarán también los canarios porque "si los alemanes no salen de vacaciones debido a que la inflación se lo impide o tiene un problema energético, eso no se quedará exclusivamente en Alemania, Suecia, Noruega o centro Europa, no, se tendrá un problema global".

Ante esto ha pedido "políticos y políticas rigurosos y coherentes", y se ha referido especialmente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, porque, ha matizado, "no se cree nadie que hace seis meses defendiera como presidente de Galicia que había que ahorrar e instaba al Gobierno de España a tomar medidas energética y cuando lo hace el Gobierno de España, lo critique".

Eso, añadió, es quedarte "sin credibilidad" y por consiguiente entiende que "se ha quedado sin credibilidad la presidenta de Madrid porque se ha tenido que corregir a sí misma".

"Sobra demagogia y lo que hace falta son aportaciones constructivas, mensajes de mejorar los textos, aportaciones con enmiendas y no discutir la mayor", ha concluido.