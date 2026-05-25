Canarias cree que puede ir "más allá" en la cogestión de sus aeropuertos respecto a Euskadi y Cataluña

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha entendido que el acuerdo con el Estado para la cogestión de los ocho aeropuertos del archipiélago puede ir "un pasito más allá" respecto a los pactos con Euskadi y Cataluña.

Así lo ha dicho el también portavoz del Ejecutivo durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este lunes, donde agregó que la CCAA va a responder a la solicitud del Estado para la convocatoria de la comisión mixta y poder avanzar en la cogobernanza de los recintos aeroportuarios.

No obstante, Cabello comentó que para ello, y como paso previo, Canarias necesita conocer con detalle los acuerdos adoptados tanto con País Vasco como con Cataluña y tener la documentación necesaria.

"El presidente Fernando Clavijo tuvo la oportunidad de compartir impresiones con el lehendakari Imanol Pradales respecto de cuáles habían sido los términos del acuerdo pero nos falta por parte del Estado cuál sería esa adaptación para Canarias", dijo.

Asimismo, el viceconsejero recordó que hay que tener en cuenta la singularidad de la CCAA porque el Estatuto de Autonomía, en su artículo 161, establece "un grado mayor de participación activa por parte de Canarias de lo que puede haber en el contexto normativo y legal en Cataluña y País Vasco".

Por lo tanto, Cabello expuso que en el caso de Canarias se puede ir "un pasito más allá" a la hora de tener un nivel de vinculación de algunos informes para que sean "perceptivos y necesarios".