Canarias decide compensar a los productores y asume con fondos propios el abono de 11,2 millones del POSEI 2024

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero regional de Agricultura, Ganadería y Pesca, Narvay Quintero, en la reunión sobre el POSEI - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, han informado este lunes a los representantes de las cuatro organizaciones profesionales agrarias con representación en el archipiélago de la decisión de compensar a los productores y asumir con fondos propios el abono de 11,2 millones de euros correspondientes al POSEI adicional de la campaña 2024.

Esta decisión se adopta, según ha informado el Ejecutivo autonómico tras el encuentro, para compensar las cuantías que adeuda el Gobierno central, correspondientes a "incrementos acordados en esta ayuda de Estado en la anterior legislatura", para compensar los sobrecostes que afronta el sector primario de Canarias por su condición de Región Ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea (UE).

Al respecto, indican que por tercer año consecutivo el Gobierno de España "ha incumplido con los aumentos comprometidos, que ya ascienden a 24,9 millones de euros, sufragados por la comunidad autónoma" y de los que se benefician 7.803 productores del archipiélago.

Si bien, puntualizan, que ante la necesidad del sector de recibir estas ayudas y con el propósito de salvaguardar la competitividad y el empleo agrario, el Gobierno canario ha decidido adoptar esta medida después de que el Consejo de Gobierno de este lunes haya aprobado el gasto de 8,5 millones de euros, ya que los 2,7 millones restantes hasta completar los 11,2 millones, ya habían sido adelantados por la Consejería canaria de Agricultura la semana pasada para poder efectuar los primeros pagos de estas líneas de apoyo.

Clavijo explicó que los empresarios del sector primario "elaboran sus respectivos planes empresariales confiando en que el Gobierno de España cumplirá con esta ayuda de Estado", recogida en el Régimen Económico y Fiscal (REF). Sin embargo, cuando el importe transferido "no se corresponde con las cuantías comprometidas por el anterior equipo de Gobierno, se produce una merma importante en la rentabilidad de sus explotaciones agrarias, que puede derivar en la quiebra y la consecuente pérdida del tejido agrario en que se fundamenta" la economía rural de Canarias.

El presidente de Canarias subrayó que el sector primario en las islas "es mucho más que economía, también es paisaje y es identidad" del pueblo canario.

Por su parte, el consejero canario de Agricultura, Narvay Quintero, matizó que aunque desde el Gobierno de Canarias se asuma con recursos económicos propios el abono de las cuantías pendientes de pago por el Gobierno central correspondientes al POSEI adicional de 2024, seguirán "reclamando, con el apoyo recabado por parte de las organizaciones agrarias, los responsables de los cabildos y todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias a través de una PNL, que el Estado cumpla con sus compromisos con los profesionales" del sector primario.

MEDIDA "MUY IMPORTANTE"

Por su parte, la presidenta de COAG Canarias, María del Carmen Pérez, expuso que esta medida es "muy importante" porque el sector necesita de las ayudas para que agricultores y ganaderos "puedan continuar con su actividad".

Asimismo añadió que el anterior Gobierno de Canarias anunció la aprobación por parte de la Comisión Europea de unas mejoras del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, el POSEI, que en realidad se traducían en el aumento de la financiación del POSEI adicional, que sufraga el Gobierno de España, "sin que existiera una previsión presupuestaria por parte de este para afrontarla".

De todos modos, puntualizó que en la práctica "estos aumentos nunca se han hecho efectivos", ya que las transferencias por parte del Estado en las tres últimas campañas "se han limitado a los 21 millones de euros de ficha ordinaria".

Por ello, indican que ya en 2023 el Ejecutivo autonómico asumió con fondos de la Comunidad Autónoma el pago de 5,5 millones de euros de la campaña 2022, mientras que en 2024 afrontó 8,2 millones de euros de la del 2023, a los que se suman ahora 11,2 millones de euros de la campaña 2024.

Esto supone que el Gobierno de Canarias ha adelantado 24,9 millones de euros para hacer frente a estos tres periodos y "compensar los incumplimientos" del Estado.

MANIFESTACIÓN EN BRUSELAS

Por otro lado, se habló de la manifestación que las organizaciones agrarias europeas han organizado para el 18 de diciembre, y donde estará el viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, Eduardo García, para respaldar las reivindicaciones de los profesionales del sector que protestarán para mostrar su rechazo al nuevo Marco Financiero Plurianual y las propuestas de la Comisión Europea a las futuras políticas agrarias.

Al respecto, el consejero canario de Agricultura, Narvay Quintero, incidió en que desde el Gobierno de Canarias se ha manifestado la negativa a esta nueva estructura por la que el POSEI "pasaría a ser una mera intervención, en lugar de tener ficha financiera consolidada, de manera que serían los Estados Miembros quienes decidan qué productos de las RUP son susceptibles de esa compensación".

Por último, el presidente canario, Fernando Clavijo, reiteró que solo a través del POSEI se puede "garantizar la supervivencia del sector, que no es solo la producción, sino también es el paisaje y el ecosistema". Agregó que el Ejecutivo canario está promoviendo una reunión entre las RUP y los presidentes de los gobiernos portugués, francés y español en el seno del Consejo de Europa para frenar la aprobación del Marco Financiero Plurianual.

También anunció la celebración durante los primeros meses de 2026 de una Conferencia de los Presidentes de las RUP y organizaciones agrarias de los tres Estados Miembros en Canarias para "seguir renovando la estrategia y establecer las medidas, en caso de que no" se consiga en estos meses la garantía de financiación del POSEI.

Entre las personas que asistieron al encuentro estuvieron la presidenta de ASAGA, Ángela Delgado; el secretario de Organización de UPA Canarias, Jorge Pelayo; la presidenta de COAG Canarias, María del Carmen Pérez; y el secretario insular de esta entidad, Miguel López; así como el vicepresidente de PALCA Canarias, Pablo Carmona y el miembro de la directiva regional de este organismo, Sergio Rodríguez.