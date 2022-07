Canarias decide mantener la alerta por incendios forestales en las islas occidentales y en Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible y en aplicación del Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA) ha decidido mantener la situación de alerta en las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

Esta decisión se ha adoptado, según ha informado el Ejecutivo regional, ante el episodio de calor que afecta a las islas, especialmente en medianías del oeste, sur y este, así como zonas altas, y que se mantendrá durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

Las temperaturas serán especialmente elevadas en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria, donde no se descarta que puntualmente puedan superarse los 36ºC. A ello se suma que la calima afectará especialmente a las cumbres de Gran Canaria y Tenerife, donde la visibilidad podría ser inferior a los 3.000 metros.

También se espera viento fuerte del nordeste, con rachas que podrán superar los 70 ó 75 km/h en las zonas habitualmente expuestas al alisio.

Finamente, indica que en los municipios de Los Realejos y San Juan de La Rambla, en el norte de la isla de Tenerife, se mantiene la situación de Emergencia, en Nivel 2, por el incendio declarado de la zona de Los Campeches.

RECOMENDACIONES

Por todo ello, desde el Gobierno de Canarias se recomienda en caso de vientos fuertes y altas temperaturas abstenerse de encender fuego en el exterior, ni siquiera en barbacoas, jardines o parcelas privadas; no tirar cerillas, fósforos o colillas, ni papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o material combustible susceptible de originar un fuego.

Además en zonas forestales no se puede utilizar desbrozadoras, motosierras, grupo de soldadura o amoladora, y en épocas de riesgo de incendios para adentrarse en el monte es conveniente conocer bien el terreno, las vías de comunicación, caminos alternativos y procurar caminar siempre por zonas de gran visibilidad.

Asimismo si se va a practicar senderismo, especialmente en compañía de mayores y niños, hay que procurar no salirse de los circuitos señalizados, así como no acampar nunca fuera de las zonas habilitadas, ya que en caso de incendio podría quedar rodeado por el fuego.

Sin embargo, si finalmente ve un incendio se debe llamar siempre al teléfono de emergencias 1-1-2; observar la dirección del fuego y prever rápidamente una vía de escape. Si el foco es pequeño hay que tratar de apagarlo batiéndolo con ramas, echándole agua o tierra pero si no es posible, no hay que correr ladera arriba, si no que hay que tratar de alejarse bajando por las zonas laterales, y en sentido contrario al viento.

Aconseja siempre mantener la calma, sin correr, y si se puede dirigirse a zonas desprovistas de vegetación o ya quemadas, ya que no hay que ir hacia hondonadas o barrancos, entre otros.