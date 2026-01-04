Canarias declara la prealerta por lluvias desde este lunes en las islas de Santa Cruz de Tenerife y en Gran Canaria

Archivo - Centro Comercial Las Terrazas, en Gran Canaria, un día de lluvia con intervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por lluvias en el noroeste, norte y nordeste de las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria a partir de las 10.00 horas de este lunes, 5 de enero.

Así lo ha informado el Gobierno regional, que agrega que se trata de una decisión que se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, se esperan lluvias que podrán ser persistentes, afectando a la fachada norte de todas las islas montañosas, a lo largo de la jornada del lunes.

Además, pueden esperarse cantidades acumuladas abundantes de más de 40 milímetros en 12 horas en el norte de Gran Canaria, sin que puedan descartarse en las restantes islas incluidas en la prealerta.

Finalmente las precipitaciones serán más probables en la segunda mitad del día y afectarán con especial persistencia a las zonas de medianías del norte, esperándose una jornada, en general, lluviosa y desapacible.