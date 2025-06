Canarias defiende en una guía sobre atención a menores migrantes más especialización de recursos dada su experiencia

988667.1.260.149.20250620145039 Archivo - Efectivos del SUC en el rescate de un cayuco en el puerto de La Restinga - 112 CANARIAS - Archivo

A partir de lo vivido, se busca trasladar un sistema "homogéneo" que defienda los derechos de la infancia en todo el territorio español

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha presentado este viernes una 'Guía de Buenas Prácticas para la atención y acogida de los menores migrantes no acompañados', un documento configurado a partir de la experiencia del archipiélago y que busca trasladar al resto de país un sistema homogéneo de respuesta para respaldar los derechos de la infancia.

Esta nueva hoja de ruta ha sido constituida a raíz de la jornada "Niñas y niños que migran solos. Una responsabilidad compartida", celebrada en Madrid el pasado 5 de junio, con la colaboración de 50 organizaciones que han realizado sus diferentes aportaciones. La herramienta busca ser "útil" para avanzar en un sistema de acogida "más justo, coherente y centrado en los derechos de la infancia".

Así, entre las conclusiones principales, se ha destacado la necesidad de promover una atención más "especializada, multidisciplinar y con enfoque de derechos", ya que se requieren de equipos, recursos específicos para la salud mental, acompañamiento educativo y comunitario, mediación cultural y trabajo preventivo.

Enfatizan, en general, la importancia de que la infancia migrante no acompañada es "una realidad colectiva", en un contexto en el que el interés superior del menor debe ser "el principio rector" en todas las decisiones que se lleven a cabo. En ese sentido, "urge" reformar y humanizar el procedimiento de determinación de la edad de estos infantes migrantes, así como un sistema de protección que se centre en la infancia y no en la nacionalidad. "Su protección no puede estar sujeta a tensiones competenciales ni a debates ideológicos", exponen.

En rueda de prensa, el coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, ha apelado a un trabajo centrado en la "corresponsabilidad, cooexistencia y coordinación", resaltando la alienación que ya existe entre los distintos agentes sociales y políticos en Canarias en materia migratoria. "Esto solo se aborda de manera compartida. Esto no es: no es mi competencia. Esto es: ¿dentro de mis competencias, qué puedo hacer?", ha señalado frente ante el actual "ruido" político nacional en torno a la cuestión migratoria.

Así, ha defendido, y como "única medida" de ejemplo de una "política estructural, sólida y duradera", un modelo vinculante de movilidad por todo el territorio español, toda vez que ha descrito la "angustia y frustración" que genera el actual sistema de protección de infancia, que "es complejo, por no decir imposible de gestionar".

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, ha defendido la labor del Gobierno por "siempre" tener "por encima" el interés superior del menor ante las diferentes acciones en materia migratoria, una labor que, ha reconocido, ha sido posible realizar a través de la alianza con el tercer sector y la sociedad canaria, los "dos grandes" aliados del Ejecutivo regional en esta cuestión.

Ha destacado, asimismo, como el documento expresa el trabajo y aprendizaje de Canarias tras estos dos últimos años, con la "intensificación" de la crisis migratorias, en donde existe un sistema que "sigue tremendamente tensionado" con el "hacinamiento" de migrantes notificado en sus distintos centros de acogida. "Hemos afrontado esta situación con una estricta soledad", ha incidido.

La guía, ha comentado, también visibiliza el "cambio de perfiles" que se ha producido en estos últimos dos años en las llegadas --en donde se han constatado diferentes realidades, como la violencia estructural, solicitantes de asilo y problemas de salud mental, entre otros--, y que requieren de una respuesta "especializada" en el personal de atención de cara a proteger los derechos de la infancia.

UNA GUÍA A RAÍZ DE "LA EXPERIENCIA"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado que Canarias ha llegado a lo que ha llegado, en referencia al auto del Tribunal Supremo y a la modificación de la Ley de Extranjería, porque se ha mantenido "en vilo" con la protección de los derechos de los menores migrantes. Ha lamentado, asimismo, la falta de respuesta estatal con la atención a los menores migrantes solicitantes de asilo: "A día de hoy ni un solo niño ha sido dado de alta en el sistema de protección", ha asegurado.

En relación al documento, ha deseado que se convierta en una guía para reflejar "las buenas prácticas" orientadas a que los niños que llegan solos a las costas canarias y del resto del país cuenten con un sistema "homogéneo" de respuesta a sus derechos. En definitiva, "compartir" la experiencia canaria con el resto de comunidades españolas y corregir "lo que no se hace bien, para hacerlo mejor".