Canarias destaca haber conseguido el apoyo del comisario de Transportes a extender la exención de ETS más allá de 2030

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el comisario europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este martes haber conseguido el apoyo del comisario europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, a la continuidad de la exención de los ETS para el archipiélago más allá de 2030.

Al respecto, el máximo dirigente regional agradeció el respaldo a una medida "vital" para las islas "porque garantiza que las conexiones aéreas y marítimas con el resto del territorio español y entre las islas continúen sin pagar tasas por emisiones mientras no existan vías de transporte menos contaminantes".

Según ha informado el Gobierno de Canarias, Clavijo afirmó estar "muy satisfecho" con la respuesta del dirigente europeo, que se comprometió a "pelear" junto al comisario Raffaele Fitto en defensa de los intereses de las RUP.

Sin embargo, reconoció que son la vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera y el comisario del Clima, Wopke Hoekstra, quienes tendrán la última palabra sobre este asunto, esperando que ambos se sumen al apoyo a Canarias en las reuniones que mantendrá durante su visita a Bruselas.

ES "FUNDAMENTAL" QUE EL TRANSPORTE NO SE ENCAREZCA

Aquí, ha hecho especial hincapié en que para Canarias es "fundamental" que el transporte aéreo y marítimo no se encarezca, ya que el archipiélago no cuenta con alternativas de conectividad por tierra como ocurre en el territorio continental.

Para lograrlo, el presidente entendió que resulta imprescindible garantizar la continuidad de las excepciones canarias en la aplicación del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, algo "especialmente importante" ante las consecuencias de la guerra de Irán en el precio y suministro de combustibles.

Canarias sustenta esta petición en un informe ejecutivo que evalúa el fuerte impacto que tendría en la conectividad de Canarias la aplicación de los ETS si la exención se elimina.

Según el estudio encargado por el Gobierno autonómico, el precio medio de cada billete entre las islas subiría entre 2 y 3 euros, mientras que el coste de cada vuelo a la península se incrementaría entre 15 y 20 euros.

"Los canarios necesitamos el avión para ir al médico, para estudiar, para trabajo y para prácticamente todo", subrayó Fernando Clavijo para insistir en que las regiones ultraperiféricas deben seguir exentas de las tasas de emisión más allá de 2030.

MANTENER LA ADAPTACIÓN DEL ETS A LA REALIDAD DE LAS RUP

El presidente trasladó a Tzitzikostas y al equipo de Hoekstra que es necesario que se mantenga la adaptación del ETS a la realidad de las RUP atendiendo al carácter estructural de la ultraperiferia amparado en el artículo 349 del Tratado europeo.

"Si la UE aplica los ETS a nuestra conectividad se producirá un encarecimiento de los billetes, además de una subida del precios de las mercancías, dado que el 90% del consumo se abastece por vía marítima", explicó.

La solicitud del Ejecutivo canario se produce en un momento clave, ya que Bruselas está realizando una evaluación de las directivas del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones para el transporte aéreo y marítimo (European Trade System, ETS en inglés). Las conclusiones de este informe se conocerán antes de verano, con lo que será entonces cuando se sepa si se mantendrá la exención para las RUP.

Por su parte, esta exención está garantizada hasta 2030. En 2023, Canarias y el Estado español lograron que las conexiones entre las islas quedarán fuera de la compra de derechos de emisión por parte de las compañías por sus emisiones de CO2.

Ahora la Comisión Europea revisará las medidas puestas en marcha el 1 de enero de 2024 para alcanzar la neutralidad climática en 2050, según lo previsto en el Pacto Verde Europeo.

El objetivo de Bruselas es reducir en un 55% las emisiones de CO2 en 2030 y llegar al 90% en 2040, un ambicioso porcentaje que podría poner en riesgo la exención de las regiones ultraperiféricas.

En este punto, Clavijo aseguró que Canarias respalda esta apuesta por las energías limpias pero también que la transición energética no puede penalizar a los territorios más vulnerables.

LA DISTORSIONES COMPETITIVAS

Por otro lado, el presidente alertó a los representantes de la Comisión Europea sobre la distorsiones competitivas que están generando los ETS a los puertos canarios. Aunque las rutas aéreas y marítimas con la península están exentas, no lo están las conexiones con el resto de los países europeos.

Por ello, los barcos entre Canarias y Europa están sujetos al abono del 100% de sus emisiones, frente al 50% aplicable a las rutas con terceros países.

Esta diferencia está provocando que compañías marítimas desvíen su flota a puertos africanos, por lo que Clavijo reclama a Bruselas un cambio en las directivas europeas que proteja a los puertos del archipiélago.

TURISMO SOSTENIBLE Y PUERTOS

Por otro lado, el presidente del Gobierno de Canarias también ha aprovechado la reunión con el comisario de Transportes para abordar otros dos asuntos de su competencia que tienen especial incidencia en el archipiélago.

En primer lugar, Clavijo ha reclamado a Tzitzikostas que tenga en cuenta las necesidades específicas de Canarias y de todas las regiones en la estrategia de Turismo Sostenible que está elaborando y que está previsto que presente próximamente. Dicha Estrategia tiene como objetivo consolidar en la UE un modelo turístico más equilibrado, resiliente y alineado con las transiciones verde y digital.

Al respecto, el Gobierno de Canarias ha apuntado que el comisario se mostró abierto a incluir el estatus RUP en el texto cuya presentación ha retrasado hasta otoño debido a las consecuencias de la guerra de Irán.

El proyecto de la UE abordará la creciente preocupación por el impacto social del turismo, especialmente el acceso a la vivienda y la necesidad de reforzar la participación de las comunidades locales en la gobernanza del sector y la aceptación social del turismo.

Con este objetivo compartido, el presidente ha pedido al comisario de Transporte y Turismo que la estrategia europea de turismo sostenible incorpore líneas de acción específicas para las regiones ultraperiféricas, con especial atención a la protección del territorio, la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental.

En especial, ha reiterado la petición de que Bruselas permita a Canarias limitar la compra de viviendas por parte de foráneos en las islas, una petición que ha hecho suya también el Estado.

En segundo lugar, el equipo de Tzitzikostas presentó su Estrategia de Puertos el pasado 4 de marzo, situando a estas infraestructuras como elementos clave para la competitividad económica, la seguridad y la autonomía estratégica de la UE.

PRÓRROGA DE LOS FONDOS EUROPEOS

Finalmente, la necesidad de que se prorrogue el plazo para ejecutar los fondos Next Generation ha sido otro asunto relevante que el titular del Gobierno canario ha puesto sobre la mesa en estas reuniones y volverá a poner este miércoles en la que mantendrá con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

Canarias reclama a Bruselas que alargue un año más el tiempo para justificar las ayudas europeas destinadas a energías renovables. Se trata de una demanda que ya ha sido asumida por el Estado y que el presidente Pedro Sánchez elevó junto con Italia a la Comisión Europea el pasado 24 de abril.