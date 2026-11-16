Canarias destina 12,6 millones al servicio de diálisis domiciliaria del Hospital Universitario Insular

Archivo - La consejera de Sanidad de Canarias, Esther Monzón - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Ejecutivo canario ha elevado a Consejo de Gobierno la propuesta para autorizar el gasto de 12.695.503,52 euros para contratar el suministro y servicio de tratamiento de diálisis domiciliaria peritoneal continua ambulatoria, diálisis peritoneal automática o con cicladora y hemodiálisis domiciliaria en sus diferentes modalidades con telemetría para pacientes del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI).

La contratación se realizará mediante contrato mixto, por procedimiento abierto de adjudicación, tramitación ordinaria y anticipada del gasto, por un plazo de 48 meses, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

Al respecto, explican que el servicio a contratar tiene como objetivo dar continuidad a la diálisis y hemodiálisis domiciliarias a pacientes con insuficiencia renal crónica que hayan elegido esta modalidad, no presenten contraindicaciones médicas y que, a criterio del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, cumplan con los requisitos necesarios.

Este servicio permitirá asesorar y recomendar, en cada momento, el tipo de tratamiento más adecuado a cada paciente, teniendo en cuenta las características clínicas y sociosanitarias específicas y respetando la libre elección del paciente.

Las técnicas de diálisis domiciliarias, explican, han demostrado unos "resultados excelentes" en cuanto a calidad de vida y supervivencia de los pacientes, al tiempo que aportan una relación favorable de coste-efectividad frente a la hemodiálisis en los centros hospitalarios. Además se alinea con el objetivo de los sistemas sanitarios de acercar el tratamiento al entorno de los pacientes, si es posible en su domicilio, para evitar desplazamientos.

En cuanto a la diálisis se utiliza como terapia renal sustitutiva en personas con fallo renal, para extraer las toxinas y el exceso de agua de la sangre. La enfermedad renal crónica, indican, "no suele ser reversible", por lo que la diálisis se considera como una medida de espera hasta que se pueda realizar un trasplante renal o, en ocasiones, como la única medida de apoyo en los casos en los que el trasplante no está indicado.

La hemodiálisis es la técnica destinada a la depuración extracorpórea de la sangre, que suple parcialmente las funciones renales de excretar agua y solutos, así como regular el equilibrio ácido-base y electrolítico.