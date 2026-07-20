Canarias destina 1,5 millones a un aparcamiento disuasorio en La Oliva (Fuerteventura)

Consejo.- El Gobierno de Canarias aprueba la Hipoteca Joven y financiará hasta el 95% de la vivienda - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha avanzado este lunes que se ha aprobado una modificación presupuestaria en el Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario para otorgar una subvención directa al Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura), de 1,5 millones de euros, para un aparcamiento disuasorio.

Rodríguez ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se trata de unas infraestructuras que se están financiando desde el Ejecutivo regional "prácticamente en todas las islas".

El objetivo, matizó, es "generar nodos de conexión" para una "mejor movilidad", sobre todo, en las zonas donde "hay grandes nodos como es el caso de La Oliva, concretamente de Corralejo y del puerto de Corralejo", apuntando que este último es "uno de los puertos con mayor tráfico de vehículos y personas de toda" la red de puertos canarios.