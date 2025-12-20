Canarias destina más de 100 millones de euros a la Lotería de Navidad y supera los 525.000 billetes consignados

Archivo - Paula Figuereo Figuereo y Ángel Albaga Elebiyo cantan un quinto premio, el número 01568, durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Canarias volverá a situarse este año entre las regiones con menor volumen de juego en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad con una consignación que supera los 100 millones de euros y más de 525.000 billetes puestos a la venta.

En concreto, la consignación del archipiélago para el Sorteo de Navidad alcanza los 105.297.800 euros, lo que se traduce en 526.489 billetes, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) recogidos por Europa Press.

De esta manera, el gasto medio por habitante se sitúa en esta ocasión en 47,24 euros, una cifra inferior a la media nacional (76,08 euros).

Por provincias, en Las Palmas la consignación ha sido de 45.658.800 euros con 228.294 billetes, lo que se traduce en 39,55 euros por habitante.

Mientras, en Santa Cruz de Tenerife la cifra asciende a 59.639.000 euros con 298.195 billetes, situándose la consignación en 55,51 euros por habitante.

En cuanto a la evolución de las ventas, en el último Sorteo de Navidad (año 2024) las ventas en Canarias ascendieron fueron de 121.808.560 euros (+6,64% respecto al año anterior). En ese ejercicio, se vendieron 609.042 billetes con un gasto medio por habitante de 55,32 euros.

El Sorteo de Navidad reparte más de 30 millones de premios, siendo los más frecuentes los reintegros, que devuelven el importe jugado, y la conocida pedrea, con premios de 1.000 euros a la serie y 100 euros al décimo.