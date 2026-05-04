Canarias dice que espera por unos borradores del Estado para seguir tratando la cogestión de sus aeropuertos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha afirmado que se está a la espera de que el Gobierno de España remita unos borradores de trabajo que quedaron pendientes de enviar para poder seguir tratando la cogestión de los ocho aeropuertos del archipiélago.

Así lo ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que presidió este lunes el vicepresidente, Manuel Domínguez, donde añadió que el asunto se ha retrasado "un poco" por el envío de esta información.

Cabello apuntó que el Estado explicó que a diferencia de la conversación que había con el País Vasco o Cataluña, el Estatuto de Autonomía de Canarias tiene unas singularidades "muy claras" y que en el Artículo 161 se habla de materias que tienen que ver con tasas y con inversiones en los aeropuertos.

"Ellos [El Gobierno de España] estaban adaptando esos textos para hacérnoslos llegar como borradores de trabajo y, vamos a decir, se nos pidieron unos días más por esas singularidades específicas", apuntó.