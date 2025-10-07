Canarias envía una carta a Rodríguez para pedir que adapte el Plan de Vivienda a las singularidades de las islas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, ha señalado que Canarias ha presentado las alegaciones pertinentes al Plan Estatal de Vivienda y le ha enviado una carta personal a la ministra de la cartera, Isabel Rodríguez, para solicitarle que adapte el citado plan a las singularidades de las islas.

Rodríguez expuso, en declaraciones a los periodistas, que el Gobierno canario "no" tiene "dificultad" en aportar fondos al Plan Estatal, si bien matizó que "en cuatro años" han puesto "a día de hoy muchos más fondos a las políticas de vivienda", indicando que actualmente tienen el "mayor presupuesto de la historia en política de vivienda con cerca de 200 millones de euros" para 2025.

Por ello, dijo, "no es un problema de fondos, es un problema de que el plan se pueda adaptar a las singularidades del archipiélago", cuestión que apuntó ha trasladado a la ministra como ya lo hizo en la conferencia sectorial la pasada semana y como lo hará el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, este jueves en la reunión multilateral.

De todos modos, incidió en que si finalmente se celebra una reunión bilateral también le expondrá esta petición y le pondrán ejemplos de por qué se buscan las singularidades, ya que señaló que "evidentemente construir una vivienda pública o no pública en la isla de La Palma o en la isla de El Hierro no es exactamente igual, que construirla en Gran Canaria o en Tenerife".

Añadió que, "evidentemente, la singularidad de cada isla" se debe a la "falta de mano de obra, por tejido empresarial, también por los materiales y el sobrecoste de los materiales en las islas en general y, en las islas no capitalinas en particular y en alguna isla más, aún si cabe, condiciona absolutamente cada una de las políticas".