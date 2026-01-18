Canarias estará este domingo en aviso amarillo por viento de hasta 90 km/h y olas que pueden alcanzar los 5 metros

Archivo - Dos personas caminan sobre la nieve en Pedrafia do Cebreiro, Lugo (Galicia). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El archipiélago canario en su conjunto estará este domingo en aviso amarillo (riesgo) por vientos de 70 km/h que, en algunos puntos del archipiélago podrán alcanzar los 90 km/h, así como por fenómenos costeros adversos, ya que se esperan olas de entre cuatro y cinco metros de altura, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por su parte, en el conjunto del archipiélago son nueve comunidades, concretamente Andalucía, Aragón, el Principado de Asturias, Islas Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, las que presentarán avisos amarillos por lluvia y nieve en una jornada de domingo condicionada por las bajas temperaturas en gran parte de la Península.

La nieve hará acto de presencia en los principales sistemas montañosos este domingo. En los Pirineos, la cota se situará entre 1.400 y 1.600 metros, con acumulados de nieve de hasta 10 cm en las próximas 24 horas, mientras que en el resto de cadenas montañosas la cota rondará los 700-1.100 metros, con acumulaciones más débiles (hasta 5 cm).

La Aemet no descarta que la nieve llegue a zonas llanas de la meseta norte de manera ocasional.

Durante las primeras horas del día, se esperan heladas en los sistemas montañosos de la Península y en ambas mesetas. Así, hasta 15 provincias (Albacete, Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Guadalajara, León, Madrid, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Toledo y Zamora) sufrirán temperaturas mínimas entre los 0ºC o valores negativos de hasta -3ºC en la provincia de Cuenca.

Igualmente, se prevén lluvias en el norte y nordeste peninsular, Baleares, litoral mediterráneo, Andalucía y Alborán donde la Aemet ha implantado el aviso amarillo por precipitaciones. Éstas serán más intensas en la mitad nordeste, especialmente en Cataluña, donde no se descartan acumulados significativos en la zona del Ampurdán. También se esperan lluvias fuertes, aunque de menor intensidad, en la zona de El Estrecho y litoral gaditano.

Asimismo, también serán visibles algunas brumas y bancos de niebla en las zonas bajas de las mesetas y en el noroeste de la Península.

Por su parte, el oleaje activará avisos amarillos en el área del Ampurdán-Girona con posibilidad de oleaje de hasta 3 metros de altura del este.

En Canarias, los cielos se mostrarán tapados en el último día de la semana con precipitaciones moderadas y persistentes en el norte y nordeste de las islas de relieve.

Las temperaturas máximas no presentarán demasiadas modificaciones, aunque si descienden en toda la mitad norte, bajo Ebro y el litoral del sureste. Las mínimas tendrán un ligero descenso en la mitad sur, Pirineos y Baleares.

El viento seguirá siendo de componente norte en casi toda la Península. En Baleares predominará el viento de componente sur, rolando a este y amainando a medida que avance el día. En Alborán soplará el poniente, con momentos de variable en horas centrales, cambiando a levante. Canarias experimentará viento del noroeste, rolando a nordeste, con intensidad moderada y rachas muy fuertes, especialmente en zonas de montaña y costas expuestas.