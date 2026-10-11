El consejero canario de Transición Ecológica en el muestreo de playas en Tazacorte, en La Palma - CONSEJERÍA CANARIA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo CIRCULAROCEAN, en el que participa la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, estudia las basuras marinas en una treintena de playas del archipiélago y ese domingo, 11 de octubre, ha desarrollado el muestreo de basuras marinas en la Playa de Tazacorte, en La Palma.

Esta es una actuación ejecutada por la Sociedad Española de Ornitología -SEO/BirdLife, que formó parte de un programa de seguimiento en 30 playas de referencia del archipiélago, y que busca estudiar la presencia de residuos en el litoral y sus posibles variaciones estacionales, según ha informado la Consejería regional de Transición Ecológica en nota de prensa.

El consejero del área, Mariano H. Zapata, y la directora técnica del proyecto por parte de SEO/BirdLife en Canarias, María José Pérez, han asistido a esta jornada, y han explicado que el proyecto CIRCULAROCEAN "busca favorecer la conservación y recuperación" de los espacios costeros y marinos del Atlántico medio oriental a través de la generación de conocimiento sobre la problemática de basuras marinas, el intercambio y la transferencia de buenas prácticas y la sensibilización de los agentes implicados y del conjunto de la ciudadanía.

En este sentido, el consejero canario de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, ha explicado que este programa "se hace para disponer de información recogida con criterios comunes, de manera que las medidas de prevención y gestión puedan apoyarse en datos y no únicamente" en observaciones puntuales, además de conocer qué residuos aparecen en las costas y cómo cambia su presencia durante el año.

La red de seguimiento comprende playas de referencia de las ocho islas y del islote de Alegranza. El diseño contempla cuatro muestreos anuales en cada playa, uno en primavera, otro en verano, otro en otoño y otro en invierno, lo que equivale a 120 muestreos por ciclo anual completo.

En este sentido, apuntan, que las campañas se realizan conforme a un protocolo estandarizado basado en metodologías europeas y del Convenio OSPAR para evaluar si existen diferencias estacionales en la presencia de basuras marinas.

Los muestreos recogen información sobre la cantidad y la tipología de los objetos encontrados, así como datos que ayuden a identificar sus posibles orígenes. De esta forma, el análisis permitirá comparar las playas estudiadas y examinar cómo se distribuyen los residuos entre las distintas zonas del archipiélago y los periodos de muestreo.

Por su parte, María José Pérez ha explicado que un muestreo aislado describe lo que se encuentra "en una playa en un momento concreto", mientras que repetir el trabajo en los mismos lugares y aplicar el mismo protocolo "es lo que permite comparar campañas y comprobar si aparecen patrones estacionales".

En este sentido, la continuidad del seguimiento "es necesaria para interpretar los datos sin convertir una observación puntual en una conclusión sobre todo el litoral".

El programa responde a la dispersión geográfica y temporal de la información disponible sobre basuras marinas en Canarias. Para facilitar su análisis, prevé un sistema común de datos georreferenciados que permita relacionar los registros con su localización, apoyar investigaciones y realizar comparaciones con otras regiones oceánicas.

CIRCULAROCEAN está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa de Cooperación Territorial INTERREG MAC 2021-2027. Tiene un presupuesto de 2,2 millones de euros y en el mismo participan 17 entidades de Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde, Ghana y Santo Tomé y Príncipe.

El proyecto, junto al seguimiento de las basuras marinas, aborda su recogida, selección y tratamiento, así como las posibilidades de reciclaje y aprovechamiento de estos residuos dentro de un modelo de economía circular.