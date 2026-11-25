El viceconsejero del Gabinete del Presidente del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo, y la consejera vasca de Bienestar Social, Nerea Melgosa - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Canarias y Euskadi han pedido la "intervención urgente" de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para poner soluciones "encima de la mesa" que contribuyan a resolver el "desafío migratorio estructural" que se está viviendo en el archipiélago tras el repunte de llegadas de cayucos, fundamentalmente a la isla de El Hierro, donde este martes arribaron unas 2.100 personas.

Así lo han indicado el viceconsejero del Gabinete del Presidente del Gobierno canario, Octavio Caraballo, y la consejera vasca de Bienestar Social, Nerea Melgosa, que han comparecido juntos durante el transcurso del Congreso Internacional de las Generaciones del Presente y del Futuro de Euskadi, que se celebra este miércoles en Bilbao, según ha informado el Ejecutivo canario en nota de prensa.

Por su parte, Octavio Caraballo ha señalado que, excepto el País Vasco, "ninguna comunidad ha expresado su solidaridad" con Canarias, "ni han hecho llegar su intención" de prestar apoyo "ante este desafío humanitario", lo que ha considerado es un "fracaso del Estado de las autonomías".

"El Gobierno de España no ha estado a la altura. Ha gestionado esta situación como si fuese una crisis más, ha actuado tarde y mal y ha enviado los recursos tarde y mal", apuntilló para agregar que la información del Ejecutivo central al de Canarias "se ha facilitado cuando ya los cayucos se encontraban en el puerto de La Restinga".

Además Caraballo ha mostrado la "poca confianza" en los acuerdos y compromisos asumidos por el Gobierno de España con Canarias, motivo por el que considera que "debe ser Bruselas, la presidenta de la Comisión, la que tome cartas en el asunto", agregando que hay "muchísimos mecanismos" que se pueden poner en marcha, si bien "deben ser solicitados por los estados pero España no ha actuado con diligencia a pesar de la situación dramática" que vive el archipiélago.

Por su parte, la consejera vasca Nerea Melgosa expuso que el "drama" migratorio que vive Canarias "no es nuevo", considerando que el Gobierno central, como competente en la materia, "tendría que hacer mucho más de lo que hace. Tendría que hacer sus deberes".

Melgosa se ha referido a la colaboración existente entre los gobiernos canario y vasco, indicando que el presidente canario, Fernando Clavijo, y el lehendakari, Imanol Pradales, ya presentaron un texto conjunto en la Conferencia de Presidentes para abordar este asunto, sin embargo "muchas comunidades autónomas no hicieron caso. Y de esos barros, estos lodos".

"No podemos estar continuamente con parches en política migratoria", apuntilló y resaltó la necesidad de una política "estructural", donde "todos" los implicados hablen "en una mesa porque esta situación requiere recursos humanos y económicos".

En este sentido, tanto Melgosa como Caraballo coincidieron en que Europa tiene que "tomar parte de esta solución, no puede quedar al margen", destacando que tanto Clavijo como Pradales ya se han dirigido por carta a la presidenta de la Comisión para decirle que tiene que hablar con las regiones porque "si el Gobierno español no es capaz de hacer lo que tiene que hacer para tener una política garantista con los derechos humanos y una política migratoria ordenada y segura, realmente las autonomías" tienen los "brazos atados".

Para Melgosa la realidad que se está viviendo en la frontera sur de Europa, en Canarias, "tendrá impacto en la frontera norte como zona de tránsito" de las personas migrantes hacia Europa, de ahí que incidió en la necesidad de "tener ese control de fronteras" para que poder "hacer bien" el trabajo.

"Todo el mundo habla de migración, bien o mal, pero nadie pone encima de la mesa las soluciones ni los recursos necesarios", apostilló.