Canarias y Euskadi sellan un alianza que reivindica la "política útil" frente a la "polarización" nacional

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el Lehendakari vasco, Imanol Pradales, estrechan las manos durante la firma de un protocolo para el desarrollo de iniciativas conjuntas en el ámbito de la I+D+i - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Canarias y Euskadi, Fernando Clavijo e Imanol Pradales, respectivamente, han escenificado este jueves una alianza en defensa de la "política útil y el bien común" frente al "ruido" y la "polarización" del ámbito nacional.

Ambos dirigentes han suscrito un protocolo de colaboración para el desarrollo de iniciativas conjuntas en el ámbito de la I+D+i y han vuelto a exigir al Gobierno central que ponga en marcha un "plan integral" de gestión de la inmigración.

"Seguiremos trabajando con responsabilidad y siendo proactivos hasta que el Estado haga los deberes", ha señalado Pradales en una rueda de prensa conjunta, subrayando que la inmigración es un "desafío de enorme magnitud" y las instituciones no pueden "ponerse la venda en los ojos".

(Habrá ampliación)