Canarias y Euskaki firmarán la próxima semana un protocolo de I+D+i

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Canarias y Euskadi, Fernando Clavijo e Imanol Pradales, respectivamente, van a firmar la próxima semana en el archipiélago un protocolo conjunto para desarrollar proyectos e iniciativas vinculadas a la I+D+i con motivo de una visita del Lehendakari al archipiélago.

Así lo ha avanzado el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa semanal para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, subrayando que este acuerdo es "un paso más" en las líneas de colaboración que llevan ambos ejecutivos.

"Hay determinados ámbitos en el que Canarias es pionera y puede poner mucha información y trabajo encima de la mesa y otros en los que el País Vasco lo es también y nosotros compartimos algunos de esos objetivos como puede ser el ámbito aeroespacial pues en País Vasco hay algunas empresas pioneras trabajando a nivel mundial y nosotros desde Fuerteventura y también lo estamos haciendo desde otros parques científicos y tecnológicos", ha agregado.

Cabello ha destacado la relación de ambas comunidades como un ejemplo de "política útil", que se ha puesto de relieve en la gestión migratoria también, y ha incidido en que este protocolo viene a "ordenar" el trabajo que se hace en distintos proyectos y fijar las relaciones que se ya producen de forma "natural" entre consejerías, empresas y clúster.