Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de su portavoz, Alfonso Cabello, ha exigido este lunes explicaciones y pruebas sobre la solicitud del despliegue de Frontex en África, en origen, porque se considera que es la "auténtica medida efectiva".

"Exigimos y reclamamos que se den explicaciones por parte del Gobierno de España y se nos aporten las pruebas de que esas solicitudes se han hecho porque se ha dicho, pero nada hace constatar que se haya hecho", ha apuntillado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de la llegada incesante de embarcaciones y migrantes durante este fin de semana a la isla de El Hierro.

Cabello ha expuesto que el comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, le ha trasladado a Canarias que "no le consta que el Gobierno de España haya solicitado este despliegue", también ha asegurado que está a disposición un Fondo Europeo de Solidaridad dotado con 1.000 millones de euros.

Además del despliegue de la Agencia Europea de Asilo y el Mecanismo Europeo de Protección Civil, así como la activación de Frontex "en origen, en las costas especialmente de Gambia y Senegal, que es de donde ahora mismo está aumentando ese flujo".

Sin embargo, y a pesar de lo trasladado la semana pasada desde diferentes ministerios a Canarias sobre el impulso de una serie de acciones de relaciones internacionales para poder "dificultar" las salidas de embarcaciones, ha indicado que lo "único" que está "impidiendo que los migrantes, cayucos y pateras sigan llegando a costas de Canarias es el estado de la mar".

Por ello, ha expuesto que esto, "sin duda, es el fracaso de la política exterior del Gobierno de España y de abordar esta situación de manera conjunta" con la Unión Europea.

Y, ante la "situación crítica" que está viviendo Canarias, ha afirmado que "solo cabe el despliegue inmediato de Frontex y la movilización de todos los recursos necesarios" para abordar esta crisis teniendo las medidas que "pasar del papel al terreno" porque, admitió, "a día de hoy, en El Hierro, no han llegado".

Cabello ha matizado que actualmente el despliegue de Frontex en Canarias supone "entre 40 y 50 efectivos" presentes en Canarias en labores de inteligencia y de coordinación, si bien lo que se reclama es su activación en origen, en la costa africana porque entiende que es la "auténtica medida efectiva" para "impedir que sigan produciéndose muertes" en la ruta migratoria y llegadas a Canarias.

El portavoz del Gobierno de Canarias ha asegurado "no" entender por qué se anuncian 16,8 millones de euros en un concepto de emergencia y "a día de hoy, una semana después --de la comisión interministerial de migración, no" hay más Guardia Civil ni más Policía Nacional o más personal para Salvamento Marítimo, entre otros.

"Para eso no hace falta una gran declaración de emergencia, para eso lo que hace falta son dar instrucciones concretas, que se coja un avión y que se ponga en la isla de El Hierro", apostilló porque, añadió, en El Hierro "se ve un empeoramiento y un deterioro y una situación más crítica de la que se encontraba".

CLAVIJO ASISTE A LA INTERMINISTERIAL DE ESTE MARTES

Ante la situación migratoria actual, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha decidido trasladarse hasta Madrid para asistir este martes, 17 de noviembre, a la comisión interministerial de migración porque los ciudadanos de El Hierro "necesitan el despliegue efectivo de todos" los compromisos realizados por parte del Gobierno del Estado.

En este marco, dijo, Clavijo ha hablado este mismo fin de semana con los ministros de Interior, de Política Territorial, así como de Inclusión, y Seguridad Social y Migraciones, para "reclamar que se ejecuten sin más demoras" las medidas expuestas porque El Hierro y Canarias "no pueden esperar más por un Gobierno de España que "promete, se compromete, pero no despliega los efectivos necesarios".

Clavijo, indicó el portavoz del Ejecutivo canario, volverá a reclamar, como ya lo ha hecho "por carta y lo hará mañana presencialmente, la activación de todos" los mecanismos europeos disponibles para abordar la crisis migratoria que está viviendo Canarias.