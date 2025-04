Canarias expone a la Comisión Islas sus retos con Europa y defiende un trato singular para evitar lo "injusto"

SANTA CRUZ DE LA PALMA 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha esbozado ante la Asamblea General de la Comisión Islas de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, en La Palma, los principales retos de las islas, región ultraperiféricas, con la defensa de resolverlos de la mano de Europa con singularidad ya que "no hay nada más injusto que tratar de manera igual a los que somos diferentes".

En su intervención, Fernando Clavijo ha explicado cómo, en general, Canarias "tiene muchos retos", pero que entre ellos está el abordaje de un turismo más "sostenible" ya que, ha recordado, "en Canarias residen 2 millones de habitantes y la visitan 18 millones de turistas cada año".

Ha sido ahí cuando ha destacado el papel de las instituciones europeas, a través de iniciativas como los fondos de cohesión, para mejorar infraestructuras, aunque también con una petición a las mismas: la modulación de la aplicación del derecho comunitario en las regiones ultraperiféricas.

RETO DEMOGRÁFICO

De este modo, el presidente del Gobierno de Canarias ha aludido al que es el segundo reto "principal" de Canarias: el reto demográfico, con consecuencias en aspectos de la vida cotidiana de residentes, como la dificultad de acceso a la vivienda y la prestación de servicios públicos.

Clavijo ha incidido así en la necesidad de proteger la "identidad" de las islas, un aspecto "a valorar y conservar por las instituciones europeas", que "debe compaginarse" además dentro de la propia Unión Europea. Ha defendido, asimismo, una revisión del modelo europeo por el progreso de las RUP, en una alusión normativa concreta: el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

"La Europa en la que se definió el estatuto y el 349 de las regiones ultraperiféricas (que reconoce el estatuto especial de las RUP), era una Europa de los 13, no de los 27, con un mundo totalmente distinto. Hablamos de más de 40 años, y todo eso se tiene que revisar", ha incidido.

En paralelo, ha valorado el "interés" por "entender" la realidad de Canarias que, a su juicio, ha tenido el vicepresidente y comisario Rafeal Fito, así como por la directora de Presupuesto, Comunicación, Asuntos Generales y responsable de las RUP de la Comisión Europea, Monika Hencsey. "Nos llena de esperanza porque estamos comenzando un nuevo periodo de trabajo", ha dicho.

"Y si ya de entrada somos capaces de acercarnos y entendernos, estamos más cerca de que esas ventanas que se abren sean más oportunidades que amenazas. Pero hay que gestionar esas oportunidades", ha aseverado Fernando Clavijo.

MANTENER IDENTIDAD EUROPEA

El presidente se ha detenido en el momento geopolítico actual, en donde hay un "nuevo desorden mundial", con consecuencias en los países, que ya comienzan a "mirarse hacia su ombligo, con políticas proteccionistas". Esto, considera, pone "en peligro" un sistema que "ha permitido progresar, prosperar y generar riqueza", por lo que ha apelado a mantener los "valores europeos".

"La respuesta no tiene que ser otra sino que Europa no pierda su identidad, y que no caiga en la tentación de utilizar realidades como, obviamente, tener que reforzar el gasto público en armamento o tener que, en algunas ocasiones, defenderse ante una política arancelaria que se quiere imponer. Que eso no sea utilizado para que Europa pierda su identidad", ha argumentado el presidente canario.