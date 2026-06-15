Canarias impulsa una campaña divulgativa para subrayar la importancia de justificar las ayudas a Autoconsumo y Moves II

Campaña divulgativa sobre la justificación para tener la ayuda de autoconsumo de Transición Ecológica - CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha impulsado una campaña divulgativa para reforzar el llamamiento a la ciudadanía sobre la importancia de justificar correctamente las subvenciones vinculadas a los programas de Autoconsumo (instalación de placas fotovoltaicas y almacenamiento) y Moves III (adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga) financiados con fondos Next Generation.

El objetivo de esta acción, según ha informado la Consejería regional de Transición Ecológica en nota de prensa, es el de informar y concienciar a los beneficiarios sobre la necesidad de completar "adecuadamente" el proceso de justificación de las ayudas ya concedidas, siendo este un "trámite imprescindible" para acceder al abono definitivo de las subvenciones.

La campaña se difunde durante el mes de junio en distintos soportes publicitarios de las islas como, por ejemplo, vallas publicitarias en Tenerife y Gran Canaria, mupis digitales, pantallas del tranvía, redes sociales o trípticos informativos que se están repartiendo en diferentes eventos.

Al respecto, el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, ha indicado que "muchas personas ya han realizado la inversión y cuentan con la subvención concedida", si bien ha matizado que "ahora es fundamental culminar correctamente el proceso administrativo para no perder esas ayudas".

Además ha añadido que desde el Gobierno de Canarias se está haciendo un "importante esfuerzo" de acompañamiento y divulgación para acercar esta información a la ciudadanía, resolver dudas y evitar que fondos estratégicos para el archipiélago "tengan que devolverse por errores o falta de documentación".

Estas ayudas, dijo, representan una "oportunidad histórica" para acelerar la implantación de energías renovables, el autoconsumo y la movilidad sostenible en Canarias, por lo que ha incidido en la "importancia de seguir reforzando la información y el apoyo técnico a todos los beneficiarios".

Esta campaña se suma a la ronda de jornadas formativas y otras acciones informativas que la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias desarrolla, a través de las Oficinas de Energía de Canarias (OEC), en colaboración con distintos colectivos profesionales, empresariales y administraciones públicas de todo el archipiélago, tanto por medio de sesiones presenciales como de seminarios online.

En este sentido, el personal técnico de la Unidad de Proyectos de Transición Energética de la Consejería, así como de las OEC ha estado participando en diferentes entrevistas en medios regionales e insulares para realizar un llamamiento a la ciudadanía sobre la necesidad de justificar correctamente las subvenciones concedidas.

De esta forma, se pretende "mejorar" los niveles de justificación de los expedientes vinculados a los fondos europeos y "garantizar que estos recursos se traduzcan en proyectos reales" que contribuyan a la descarbonización y al desarrollo sostenible de Canarias.

El Gobierno de Canarias ha tramitado ya 26.677 expedientes de las subvenciones del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), por un total de 136,1 millones de euros, de los que se han concedido 118 millones, un 86%.

En este sentido, el programa de Autoconsumo tiene una concesión de más del 80%, mientras que el Moves III tiene una concesión de más del 90%.

Finalmente recuerda que para resolver cualquier duda sobre los procedimientos de justificación de estas y de otras subvenciones vinculadas a las energías renovables, los interesados pueden ponerse en contacto con las Oficinas de Energía de Canarias, con sede física en la C/Robayna, 25 de Santa Cruz de Tenerife, en C/León y Castillo, 226 de Las Palmas de Gran Canaria y en la Avenida Marítima, 61 en Santa Cruz de La Palma. También se puede hacer a través del teléfono 922 533 533 o por correo electrónico (oficinasenergia@oficinasenergia.com).