Canarias impulsa jornadas formativas sobre regularización de migrantes en sus servicios sociales municipales

La jornada de formación sobre regularización de migrantes celebrada hoy en Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias (CEAR Canarias) han comenzado este jueves en Tenerife las sesiones informativas previstas sobre el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

La primera jornada contó con la presencia de la directora de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, y la responsable de los servicios jurídicos de CEAR, María Leonor Pulido Santana, quien informó sobre los requisitos de acceso, presentación de solicitudes, tramitación del proceso, resolución de expedientes, puntos de información y recursos de apoyo, según ha informado el departamento regional en una nota de prensa.

El evento, celebrado en el salón de actos del Edificio Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife, congregó a casi centenar de personas, estando prevista otra sesión presencial el 27 de abril en Gran Canaria (salón de actos del Edificio de Usos Múltiples II). Además, el 29 de abril se realizará una sesión informativa online que ya cuenta con más de medio millar de personas inscritas.

Elisabet Santana indicó que, "a pesar de que el Gobierno de Canarias no tiene competencias" en materia de extranjería, el Ejecutivo ha querido atender la necesidad de formación dado que sí financia los servicios sociales municipales. "De ahí nuestra preocupación y nuestra coordinación con esos servicios públicos para que puedan atender convenientemente a las personas", ha añadido.

La directora general de Servicios Sociales e Inmigración señaló que el proceso de regularización se ha llevado a cabo por parte del Estado "sin contar con las comunidades autónomas ni con las entidades del tercer sector", lo que estaría "llevando al límite" a los servicios públicos. "Nos hubiese encantado que se hubiese convocado una conferencia sectorial de migración, que hace más de un año que no se convoca. Ni tan siquiera se ha realizado una comisión delegada en la que nos informaran a todas las partes de cómo iba a ser este procedimiento en aras de atender adecuadamente a toda la población, que es el único interés que tenemos como Gobierno de Canarias".

Elisabet Santana indicó que lo siguiente que hará el Ejecutivo canario tras esta formación es convocar al Foro Canario de la Inmigración, que convocará de manera extraordinaria y urgente a la FECAM y a la FECAI para saber cómo se están organizando todos los municipios en Canarias y los cabildos, en aquellos casos, que tengan que auxiliar a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes.

Santana destacó que desde el Gobierno de Canarias impulsa iniciativas como las sesiones informativas y también facilita la información a través del portal web de inmigración del Gobierno de Canarias, que está actualizada y en la que se podrían ver todas las entidades registradas que ha habilitado el Gobierno del Estado en Canarias que prestan atención y toda la información que necesitan las personas, que está traducida a través del 012 en 16 idiomas.

CERTIFICADO DE VULNERABILIDAD

Por su parte, el coordinador territorial de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, especificó que estas sesiones informativas son una herramienta que hemos puesto en colaboración con el Gobierno de Canarias para informar, asesorar y aclarar dudas de los procedimientos documentales y de los sitios donde se puede presentar la documentación. Sobre el proceso, señaló que aunque se está empezando con el procedimiento, el principal problema que se está detectando es el certificado de vulnerabilidad. "Personalmente pienso que una persona en situación irregular es más que vulnerable, pero es un trámite que hay que hacer, o sea, hay que realizar una presunción expresa a través de un trámite de esa situación", ha señalado.

"Es importante saber quiénes no lo tienen que pedir porque todo el mundo ve que el certificado de vulnerabilidad es el documento que está en boga de todos y a lo mejor no lo necesitan. No lo necesitan los solicitantes de asilo, tampoco las personas que han trabajado o que tienen una oferta de trabajo o que tienen una declaración responsable y quieren trabajar por cuenta propia", ha dicho.

Tampoco lo necesitan las personas que forman parte de una unidad familiar, con menores al cuidado, mayores discapacitados al cuidado o ascendentes de primer grado. "Todos ellos no lo necesitan. Por tanto, vamos a activar eso para saber quiénes realmente lo necesitan. La realidad que vivimos en CEAR es que el 80 % de las personas que se acercan a nosotros tienen todos los papeles y lo único que les falta es el certificado de vulnerabilidad", ha aseverado Lorenzo.

ENTIDADES QUE LO EMITEN

Lorenzo explicó que hay dos tipos de entidades que pueden emitir el certificado de vulnerabilidad , además de revisar jurídicamente o hacer una valoración de todo. Las entidades pueden ser entidades colaboradoras que se han inscrito con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones. Así, Lorenzo considera que no están "todas las que podrían estar", si bien matiza que cada vez se van sumando más. "Es un censo abierto y en continua actualización".

Y por otro lado, ha recordado, están las entidades que desarrollan servicios sociales en los territorios, que tienen esas competencias. La propia Secretaría de Inmigraciones ya ha emitido una instrucción para aclarar quienes son, para aclarar que las entidades que realizan asistencias sociales en los territorios también puedan hacerlo, teniendo, a su juicio, "un papel fundamental" los ayuntamientos.

"Si tú implicas de una manera óptima a los ayuntamientos, a los diferentes municipios, puedes darle capilaridad al territorio a la hora de tramitar y de conseguir las documentaciones que te faltan, principalmente el certificado de vulnerabilidad", ha explicado el coordinador territorial de CEAR en Canarias.

Juan Carlos Lorenzo argumentó que de esta forma se daría oxígeno al sistema, se atajarían alternativas y no se cargaría la presión en las entidades colaboradoras, entidades sociales. "Creo que es un momento, ya no solo que es histórico, un momento de justicia social, y que además eso traería consigo el compromiso de una ciudadanía y de una sociedad con respecto a las personas que viven en ellas".