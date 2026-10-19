Canarias inicia la campaña de vacuna contra infecciones respiratorias con más de 281.000 dosis, un 5,4% más

Inicio de la campaña de vacunación contra la gripe en Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha iniciado este lunes la campaña de vacunación estacional frente a infecciones respiratorias para la temporada 2026-2027.

Para afrontar esta temporada el SCS ha destinado una inversión de 2.829.050 euros a adquirir un total de 281.263 dosis de distintos tipos de vacunas frente a la gripe, adaptadas a todos los grupos en los que está indicada la inmunización, lo que representa un aumento del 5,4 por ciento en el número de dosis con respecto a la temporada anterior, cuando se adquirieron 267.000.

Las personas interesadas en recibir la vacuna contra la gripe, la covid-19 o el virus respiratorio sincital (VRS) pueden ya pedir cita previa previa llamando al 012 o a alguno de sus números sin tarificación adicional (922 470 012 y 928 301 012), detalla la Consejería en una nota.

Desde la Dirección General de Salud Pública se recuerda que la vacunación contra la gripe está indicada para embarazadas, personas mayores de sesenta años, pacientes crónicos mayores de seis años, convivientes de personas vulnerables, menores con edades entre los seis meses y los seis años, y profesionales esenciales para la comunidad.

Para afrontar esta temporada se dispondrá de cuatro tipos de vacunas frente a la gripe, explicó Álvaro Torres, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Prevención de la dirección general de Salud Pública del SCS, quien recalcó que "la ampliación de la oferta vacunal a más niños y niñas y el hecho de poder administrar la vacuna intranasal a menores de dieciocho años con factores de riesgo ha de conllevar un aumento de coberturas en esta población diana con el consiguiente impacto positivo en su salud y en la de sus convivientes".

La campaña de gripe finalizará oficialmente el 31 de diciembre de 2026, aunque podrá extenderse hasta el 31 de marzo de 2027 según la evolución epidemiológica del virus.

El lunes 5 de octubre ya se inició la vacunación contra la gripe, la covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS) entre los colectivos sociales más vulnerables, en los centros educativos y el personal sanitario.

Así, en esta primera fase se inmunizará contra la gripe, la covid-19 y el VRS a las personas adultas institucionalizadas en centros residenciales o de atención a la discapacidad que cumplan con los criterios establecidos en el protocolo de vacunación.

Esta vacunación tiene como principal objetivo evitar ingresos hospitalarios y fallecimientos producidos por esta enfermedad en las personas que presentan mayor vulnerabilidad, así como proteger a servicios esenciales para la comunidad, como el personal sanitario.

Desde la Dirección General de Salud Pública se recuerda que las vacunas son el medio más eficaz para evitar complicaciones en aquellas personas que tienen un perfil más vulnerable y reducen significativamente el riesgo de hospitalización o fallecimiento por gripe o covid-19.

VACUNACIÓN ESCOLAR

Además, y gracias a la colaboración entre las consejerías de Sanidad y Educación, comenzó también el pasado 5 de octubre la inmunización contra la gripe del alumnado de tres, cuatro y cinco años de los centros escolares públicos, concertados y privados de Educación Infantil de Canarias, utilizando una vacuna intranasal (no pinchada).

Esta medida en los centros escolares contribuye a proteger la salud del alumnado y sus familias, facilita la conciliación de la vida laboral y personal, reduce el absentismo escolar y laboral de padres y tutores, disminuye el uso innecesario de antibióticos y genera entornos más seguros tanto para los estudiantes como para el personal docente.

El objetivo es reforzar la conciencia general sobre la importancia de vacunar en la infancia frente a esta enfermedad --las hospitalizaciones en menores de 6 años por gripe son similares a la de personas de entre 65 y 75 años-- y mejorar las tasas de cobertura año tras año.

INMUNIZACIÓN ANTE EL VRS

La Dirección General de Salud Pública del SCS ha ampliado este año la protección frente al VRS a la población adulta más vulnerable, una medida ya incorporada al nuevo Calendario de Inmunizaciones para todas las edades de la vida de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El VRS se ha redefinido en los últimos años como un virus de alto impacto en población adulta, particularmente en personas que viven en residencias de mayores o en aquellas con determinadas enfermedades de base, señalan desde la Consejería.

La inmunización frente al VRS se administrará a personas mayores de setenta años residentes en centros sociosanitarios, así como a las personas institucionalizadas menores de esa edad con enfermedades respiratorias o cardiacas graves, coincidiendo con el periodo de mayor circulación del virus, entre octubre y marzo.

También se ofrecerá a personas no institucionalizadas con cánceres hematológicos y a receptores de trasplante pulmonar o de progenitores hematopoyéticos, a través de los servicios hospitalarios.

Por otra parte, desde la temporada 2023-2024, la inmunización frente al VRS está indicada para bebés menores de 6 meses en la fecha de inicio de la temporada de circulación del virus, para todos los nacidos durante ese periodo y para algunos menores de 24 meses de muy alto riesgo de desarrollar enfermedad grave.

EVITAR CASOS GRAVES DE GRIPE Y COVID-19

Desde 2021-2022 la vacunación frente a la covid-19 se recomendaba junto con la de la gripe, pero desde la temporada 2025-2026 se emiten las recomendaciones por separado al haber diferido sus indicaciones.

El SARS-CoV-2 no ha definido todavía su estacionalidad, por ello, la vacuna se oferta también fuera de la temporada a quien deba recibirla.

Ambas vacunas pueden administrarse de forma conjunta si están indicadas, respetando un intervalo mínimo de tres meses desde la última dosis o infección confirmada por la covid-19.

Con la implementación de una estrategia de vacunación frente a este virus, la Dirección General de Salud Pública no solo busca la protección de la salud individual de la persona vacunada, sino que pone en marcha una intervención estratégica que persigue preservar la resiliencia asistencial, mitigando la saturación de los servicios de urgencias y la ocupación de camas de hospitalización de agudos y unidades de cuidados intensivos (UCI).

A diferencia de la gripe, la vacuna de la covid-19 no ha demostrado reducir la transmisión a terceros, por ello, la vacunación de convivientes, cuidadores de personas vulnerables y/o personal sanitario y sociosanitario se ofrece a título individual (como medida de autoprotección).

POBLACIÓN DIANA DE LA VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE

El Servicio Canario de Salud sitúa como población diana a las personas mayores de 60 años; niños de entre 6 meses y 6 años; embarazadas y mujeres en puerperio; personas con enfermedades crónicas, inmunodepresión o institucionalizadas; personal sanitario, sociosanitario y de servicios esenciales (policía, bomberos, protección civil); cuidadores y convivientes de personas vulnerables (se incluyen convivientes de lactantes menores de 6 meses); personal de guarderías y educación infantil; personas con exposición laboral a animales (veterinarios) y personas fumadoras o con otros factores que incrementen su riesgo aunque no padezcan de una enfermedad crónica.