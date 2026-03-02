Canarias insiste en la "falta de interés" del Gobierno de España hacia los asuntos del archipiélago

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha insistido este lunes en la "falta de interés" del Gobierno de España hacia los asuntos del archipiélago, algo que, dijo, "por desgracia no es una novedad pero que sigue preocupando".

"Por un lado, seguimos a la espera por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, de fecha para poder sentarnos a debatir sobre el 'Decreto Canarias'", ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Mientras, comentó que, por otro, el Ejecutivo de Canarias también está a la espera de que el ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, convoque las reuniones bilaterales que permitan hablar de la cogestión de aeropuertos en las islas y del control sobre los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF).

"Parece que lo que es prioritario para Cataluña y para el País Vasco no lo es tanto para Canarias y duele más cuando el ministro responsable es el secretario general del PSOE en Canarias", lamentó Cabello.

Finalmente, el portavoz ha hecho especial hincapié en que, no obstante, el Gobierno regional seguirá reclamando y exigiendo al Estado prontitud y celeridad a la hora de atender los temas de Canarias.