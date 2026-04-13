Canarias insta a despejar todas las dudas jurídicas para garantizar la continuidad del reparto de menores

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha instado este lunes a despejar todas las dudas jurídicas para garantizar la continuidad del reparto de los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas al amparo de la modificación del Artículo 35 de la Ley de Extranjería.

"Entendemos que la modificación sigue en vigor mientras no se revierta la situación de contingencia migratoria grave en la que están Canarias, Ceuta y Melilla", ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser preguntado por las CCAA que están llevando el asunto a los tribunales para no seguir acogiendo a estos jóvenes.

Al respecto, Cabello hizo especial hincapié en que Canarias necesita que se continúe con el reparto de los menores migrantes y recordó que costó mucho que se pusiera la medida en funcionamiento.

"Necesitamos que se garantice la continuidad del sistema y parece que esa es la voluntad del Gobierno del Estado. Por lo tanto, que se despejen todas las dudas jurídicas para que las comunidades autónomas tengan muy claro cómo se sigue avanzando", concluyó.