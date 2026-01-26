Canarias lamenta los "ataques" de Torres achacando la lentitud en el traslado de menores migrantes a la CCAA

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha lamentado los "ataques" del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en los que achaca la lentitud del traslado de los menores migrantes no acompañados a la CCAA.

Así lo ha indicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que presidió este lunes el vicepresidente, Manuel Domínguez, donde añadió que el Ejecutivo regional cree que, en este asunto, "se está vulnerando el principio de lealtad institucional".

"Si algo ha quedado claro a lo largo de estos casi tres últimos años es que el Gobierno de Canarias está haciendo todo lo posible por desbloquear y revertir la situación de hacinamiento", observó.

Además, el portavoz hizo especial hincapié en que es el Estado el que tiene "varios autos" del Tribunal Supremo "condenándolos" a revertir la situación de los menores migrantes y poniendo el foco sobre los incumplimientos del propio Gobierno de España.

Cabello entendió que Torres ha venido dando en los últimos días unas cifras en las que, dijo, ha mezclado algunos conceptos o tipología de expedientes.

CANARIAS YA HA REMITIDO 755 EXPEDIENTES

Aquí, aseguró que la Comunidad Autónoma ya ha remitido 755 expedientes completos de menores a la Delegación del Gobierno para su traslado a Península en cumplimiento de la declaración de contingencia migratoria.

Además, el portavoz señaló que desde la entrada en vigor de la medida han llegado a las islas 572 menores migrantes no acompañados, de los que se han gestionado 228 resoluciones de traslado aunque sólo han salido del archipiélago 173.

Con todo, Cabello incidió en que en la actualidad, Canarias sigue atendiendo en solitario a 4.147 menores migrantes llegados de manera irregular. "Una cifra que sigue siendo muy superior a lo que nos responde según el reparto realizado por el propio Gobierno del Estado", dijo.

Finalmente, explicó que para Canarias, el Estado debería ir convocando a las comunidades autónomas y comunicarles cuáles son las resoluciones y cuántos menores tienen que atender.

"Es difícil hacer cumplir desde Canarias una resolución cuando ni es nuestra competencia ni tenemos los medios para poder realizarlo", concluyó.