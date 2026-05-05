Canarias lanza 'Leo', una herramienta de IA que agilizará procesos y trámites en la administración

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en la presentación de una herramienta de IA para agilizar trámites en la administración - GOBIERNO DE CANARIAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 May. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha presentado este martes una innovadora herramienta de Inteligencia Artificial destinada a agilizar los procedimientos administrativos, reducir tiempos de tramitación y simplificar la relación entre ciudadanía, empresas y administración pública.
Esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de simplificación administrativa, considerada una prioridad para el Ejecutivo autonómico.
El objetivo es transformar la administración en un servicio más ágil, eficiente y accesible, eliminando duplicidades y cargas innecesarias sin renunciar a las garantías ni al control público.
La nueva herramienta, llamada 'Leo', y accesible en la página web.emprenderencanarias.es, permitirá acelerar procesos especialmente relevantes para autónomos y emprendedores, facilitando la gestión de trámites y mejorando la capacidad de respuesta de la administración, recoge una nota del Gobierno.
Esta herramienta contempla la conexión entre administraciones (ayuntamientos, cabildos, Gobierno autonómico y Estado) y la personalización de trámites en función de la actividad económica y la localización, reduciendo de forma significativa los tiempos y la incertidumbre en los procesos administrativos.
Según explica el vicepresidente del Gobierno, "esta solución tecnológica es solo el primer paso de un plan más ambicioso orientado a modernizar el funcionamiento interno de las instituciones públicas".
En este sentido, subrayó que "la burocracia no puede seguir siendo un freno al desarrollo, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial permitirá anticiparnos a las necesidades de los ciudadanos, ofrecer respuestas más rápidas y garantizar una mayor transparencia en todo el proceso administrativo".
El plan incluye, además de este agente de inteligencia artificial que orientará, paso a paso a ciudadanos y empresas, la creación de un buzón, que permitirá identificar trabas administrativas y proponer mejoras; la implantación de una carpeta digital inteligente, que centralizará documentación y automatizará procesos; el impulso de una ventanilla única para todas las administraciones; la puesta en marcha de una mesa público-privada para detectar problemas reales y aplicar soluciones y la revisión normativa para eliminar duplicidades y normas obsoletas.
Manuel Domínguez señala que "con esta iniciativa, Canarias da un paso decisivo hacia un modelo administrativo más moderno, eficiente y competitivo, capaz de atraer inversión, generar empleo y responder a las necesidades reales de la sociedad".